Халф поднови тренировки с Лудогорец

  • 20 авг 2025 | 09:15
  • 430
  • 0

Полузащитникът на Лудогорец Агибу Камара поднови тренировки с тима. 24-годишният футболист доскоро лекуваше контузия, която получи на 9 юли при домакинството на Динамо (Минск) в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Оттогава той бе извън сметките на треньора Руи Мота, но това ще продължи и за утрешния двубой срещу Шкендия, както и на плейофния реванш след седмица в Разград.

Причината е, че националът на Гвинея не бе картотекиран за тази фаза на втория по сила европейски клубен турнир. Не е изключено Камара да получи игрови минути при гостуването на Берое в шестия кръг на efbet Лига. Двубоят под Аязмото е в понеделник от 21:15 часа.

Матеус Машадо ще може да играе срещу Шкендия
Матеус Машадо ще може да играе срещу Шкендия

За момента нападателят Квадво Дуа и централният защитник Георги Терзиев остават единствените извън сметките на Руи Мота. Вече стана ясно, че наставникът ще може да разчита на още един атакуващ футболист за визитата на Шкендия. Това е новото попълнение Матеус Машадо, който бе уреден с картотека за двубоите със северномакедонския тим.

