Нов в ЦСКА "виси" за дербито с ЦСКА 1948

Слушай на живо: ЦСКА - ЦСКА 1948

Крилото на ЦСКА Кевин Додай все още се готви на облекчен режим. Както е известно, албанецът получи контузия малко след като дойде при "червените". Той дебютира при загубата с 0:1 от Локомотив (Пловдив) на "Лаута", като изигра 38 минути, но разтежение, получено на тренировка, го извади от строя за следващия двубой с Черно море.

Ново попълнение на ЦСКА с контузия в глезена

Очаква се от утре или най-късно в петък Додай да се включи на пълни обороти и да попадне в групата за домакинството срещу ЦСКА 1948. Мачът е в неделя от 20:15 часа. Така, след само две или три пълноценни тренировки преди двубоя, албанецът ще може да се появи на терена, ако треньорът Керкез прецени.

Чистката в ЦСКА продължава

След ремито с Черно море наставникът обяви, че съжалява, че Додай не е успял да започне сред 11-те, каквито са били плановете му.