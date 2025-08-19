Популярни
ЦСКА пусна в продажба билети за "червеното дерби"

  19 авг 2025 | 15:40
ЦСКА официално пусна в продажба билетите за двубоя срещу ЦСКА 1948. Двата тима се изправят един срещу друг в неделя (24 август) от 20:15 часа на стадион “Васил Левски”.

Ето какво пишат “червените”:

Армейци,

Билетите за домакинския двубой на ЦСКА срещу тима от Бистрица от 6-ия кръг на Първа професионална лига вече са в продажба. Срещата ще се играе на 24 август (неделя) от 20:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Пропуски могат да бъдат закупени онлайн ТУК, на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ на 23 август (работно време 13:00-19:00 ч.) и на 24 август (работно време 13:00 ч. - до края на първото полувреме на мача), както и в официалния фен магазин на ЦСКА пред ст. „Българска армия“, считано от днес (работно време 10:00-19:00 ч.). Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А, ВИП ложа 8 – 170 лв.

Сектор А, ложи – 35 лв.

Сектор А – 27 лв.

Сектор Г – 15 лв.

Сектор Б, блок 26 (гости) – 15 лв.

Абонаментни карти за домакинските мачове на ЦСКА могат да бъдат закупени в официалния фен магазин пред ст. „Българска армия“, както и онлайн ТУК.

ВАЖНО!

В деня на мача (24 август) ще работят 4 от билетните каси на ул. „Гурко“ (от 13:00 ч. до края на първото полувреме на двубоя).

Призоваваме „червените“ фенове да се снабдят с билети онлайн или физически възможно най-рано, за да се избегнат струпвания пред касите непосредствено преди началото на двубоя.

Билети за сектора за гости могат да бъдат закупени само онлайн ТУК.

Входовете на стадиона за зрители ще бъдат отворени в 19:00 ч.

Уведомяваме привържениците с увреждания, които се нуждаят от специален достъп до стадиона, че предварително трябва да подадат заявка на адрес press@cska.bg до 23 август (събота), 17:00 ч., с информация за придружаващото лице. Влизането на хора в инвалидни колички на стадиона в деня на мача ще се осъществява през вход 1 на Сектор А в 19:00 ч.

САМО ЦСКА!

