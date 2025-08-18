Популярни
  3. ЦСКА започна подготовка за двубоя с ЦСКА 1948

  • 18 авг 2025 | 15:41
ЦСКА стартира днес подготовка за следващия шампионатен двубой срещу ЦСКА 1948 от 6-ия кръг на efbet Лига. Както е известно, по програма днес "червените" трябваше да гостуват на Арда, но по молба на кърджалийци срещата беше отменена заради участието им в Лигата на конференциите.

До мача "червените" ще тренират всеки ден едноразово на клубната си база в Панчарево, като в събота (23 август) от 15:00 ч. старши треньорът Душан Керкез ще даде пресконференция за представителите на медиите. Брифингът ще се проведе в зала "Родина" на Националния стадион "Васил Левски". Допълнително ще бъде оповестена информация за статута на тренировките.

"Следващото домакинство на „армейците“ е на 24 август (неделя) срещу тима от Бистрица, като двубоят стартира в 20:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски", написаха от Борисовата градина.

