ЦСКА дава пожизнена пенсия на големия Паро Никодимов

От ЦСКА ще почетат легендата на клуба Аспарух Никодимов по случай предстоящия му юбилей. На 21 август големият играч и треньор на “червените” навършва 80 години. От клуба ще окажат уважение на Паро, подобно на друга легенда - Димитър Пенев, който по-рано през годината чества същия юбилей, и ще му бъде отпусната пожизнена пенсия от страна от страна на “армейците”. От клуба са предложили на Никодимов да направят и голямо събитие, на което да се съберат много “червени” легенди и други футболни хора, но Паро е предпочел да не се вдига чак толкова шум около рождения му ден. Така хора от клуба ще го посетят лично, за да засвидетелстват уважението на "червената" общност и да му поднесат подаръци.

ЦСКА с уникален жест към Димитър Пенев

Никодимов има близо 400 мача за ЦСКА в периода от 1964 до 1975 година. В тези 11 години отбеляза 80 попадения. Шампион на България шест пъти - през 1965/66, 1968/69, 1970/71, 1971/72, 1972/73 и 1974/75. Носител на купата на Съветската армия пет пъти - през 1964/65, 1968/69, 1971/72, 1972/73 и 1973/74 с отбелязани 18 гола. В европейските клубни турнири за ЦСКА изиграва 34 мача (28 за КЕШ и 6 за КНК) и отбелязва 4 гола (2 за КЕШ и 2 за КНК). Достига до полуфинал на КЕШ с отбора на ЦСКА през 1967. За националния отбор има 25 и седем гола.

Като старши треньор е начело на ЦСКА на три пъти, като за първи път застава начело на отбора през 1979 година и остава до 1982 година. През този период червените завоюват четири поредни пъти шампионската титла - 1979/80, 1980/81, 1981/82 и 1982/83, и печелят купата на Народна република България през 1980/81 и 1982/83. В европейските клубни турнири - КЕШ под ръководството на Никодимов е постигната най-забележителната серия от успешни мачове в историята на тима. През периода 1980 - 1983 ЦСКА елиминира Ливърпул, Нотингам, Монако, Реал Сосидедад и други. Завръща се на треньорския пост в ЦСКА през есента на 1990. През втория треньорски мандат ЦСКА печели сребърни медали 1990/91 и златни медали 1991/92 в първенството. През 2001 се връща за трети път на поста старши треньор на представителния мъжки отбор на ЦСКА. Води представителния отбор на ЦСКА от 14 юни до 5 декември.