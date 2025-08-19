Моралес за проблемите на ЦСКА в атака: Липсва агресия и индивидуална отговорност

Бившият полузащитник на ЦСКА Даниел Моралес направи задълбочен анализ на трудностите, с които се сблъсква отборът от началото на кампанията. В студиото на Sportal.bg той акцентира върху слабостите в предни позиции, като липсата на поемане на индивидуална отговорност и недостатъчното присъствие на футболисти в атака.

„Мачът с Черно море е само крайният резултат от неща, които се повтарят няколко кръга. Липсва поведение на отбора – колективно и индивидуално. Много е важно всеки да даде максимума. Този компонент малко липсва. Липсва отговорност, всеки да подаде ръка, за да може отборът да играе по-добре. Тук има много компоненти. Не е лесно за един треньор, най-вече, когато си треньор на ЦСКА или Левски. Нещата не са толкова лесни, времето те притиска, феновете са максималисти. Не че другите фенове не са, но там натискът е по-голям. Това са двата гранда, в които хем е тежко, хем е приятно. Бях в такава роля преди, да водя един мач на ЦСКА – удоволствието е огромно“, сподели Моралес.

Той обърна внимание и на повторяемите ситуации в последните срещи: „Много играчи стоят зад топката при изнасянето и липсват хора в атака. Липсва доброто позициониране в атака, в полупространствата и коридорите, за да се създаде числено преимущество. Много е важно и взаимодействието между отделните хора. Малко хора подкрепят атаката, липсва агресия в нападение. Липсва агресивна атака на полупространствата на противника.“

„На тренировка правиш репетиция, но на мача понякога не се получава същото. Треньорът е направил това нещо, създал е тези ситуации, имитирал е как съперниковият отбор се затваря с 10 души. Има едно нещо много важно и то е липса на индивидуално решение. Не е просто концентрация, важна е индивидуалната отговорност. Да излезеш, да потърсиш топката, да я овладееш, друг да влезе в твоята зона“, подчерта още бразилецът.

След отлагането на мача между ЦСКА и Арда по искане на тима от Кърджали, съставът на Душан Керкез получи време за прегрупиране. В неделя „червените“ ги очаква ново сериозно предизвикателство – дербито срещу ЦСКА 1948.

