Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Моралес за проблемите на ЦСКА в атака: Липсва агресия и индивидуална отговорност

Моралес за проблемите на ЦСКА в атака: Липсва агресия и индивидуална отговорност

  • 19 авг 2025 | 09:00
  • 107
  • 0

Бившият полузащитник на ЦСКА Даниел Моралес направи задълбочен анализ на трудностите, с които се сблъсква отборът от началото на кампанията. В студиото на Sportal.bg той акцентира върху слабостите в предни позиции, като липсата на поемане на индивидуална отговорност и недостатъчното присъствие на футболисти в атака.

„Мачът с Черно море е само крайният резултат от неща, които се повтарят няколко кръга. Липсва поведение на отбора – колективно и индивидуално. Много е важно всеки да даде максимума. Този компонент малко липсва. Липсва отговорност, всеки да подаде ръка, за да може отборът да играе по-добре. Тук има много компоненти. Не е лесно за един треньор, най-вече, когато си треньор на ЦСКА или Левски. Нещата не са толкова лесни, времето те притиска, феновете са максималисти. Не че другите фенове не са, но там натискът е по-голям. Това са двата гранда, в които хем е тежко, хем е приятно. Бях в такава роля преди, да водя един мач на ЦСКА – удоволствието е огромно“, сподели Моралес.

Феновете на ЦСКА посрещнаха ремито с "оставка"
Феновете на ЦСКА посрещнаха ремито с "оставка"

Той обърна внимание и на повторяемите ситуации в последните срещи: „Много играчи стоят зад топката при изнасянето и липсват хора в атака. Липсва доброто позициониране в атака, в полупространствата и коридорите, за да се създаде числено преимущество. Много е важно и взаимодействието между отделните хора. Малко хора подкрепят атаката, липсва агресия в нападение. Липсва агресивна атака на полупространствата на противника.“

Youtube

„На тренировка правиш репетиция, но на мача понякога не се получава същото. Треньорът е направил това нещо, създал е тези ситуации, имитирал е как съперниковият отбор се затваря с 10 души. Има едно нещо много важно и то е липса на индивидуално решение. Не е просто концентрация, важна е индивидуалната отговорност. Да излезеш, да потърсиш топката, да я овладееш, друг да влезе в твоята зона“, подчерта още бразилецът.

След отлагането на мача между ЦСКА и Арда по искане на тима от Кърджали, съставът на Душан Керкез получи време за прегрупиране. В неделя „червените“ ги очаква ново сериозно предизвикателство – дербито срещу ЦСКА 1948.

ЦСКА започна подготовка за двубоя с ЦСКА 1948
ЦСКА започна подготовка за двубоя с ЦСКА 1948
Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локомотив (Пловдив) потвърди за контузия на бранител

Локомотив (Пловдив) потвърди за контузия на бранител

  • 18 авг 2025 | 23:19
  • 2692
  • 0
Белчев: Интересуваше ме не играта, а трите точки

Белчев: Интересуваше ме не играта, а трите точки

  • 18 авг 2025 | 21:18
  • 2515
  • 3
Орела: Влязохме трагично, но нищо фатално не е станало

Орела: Влязохме трагично, но нищо фатално не е станало

  • 18 авг 2025 | 21:06
  • 2492
  • 1
Вихрен удари дубъла на Лудогорец

Вихрен удари дубъла на Лудогорец

  • 18 авг 2025 | 21:02
  • 2422
  • 5
Септември обърна Добруджа за първа победа, изравни ЦСКА и прати Славия на дъното в efbet Лига

Септември обърна Добруджа за първа победа, изравни ЦСКА и прати Славия на дъното в efbet Лига

  • 18 авг 2025 | 20:52
  • 25087
  • 84
Резултати, голмайстори и класиране след 1-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 1-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 18 авг 2025 | 18:48
  • 2511
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

  • 19 авг 2025 | 07:35
  • 1644
  • 3
Септември обърна Добруджа за първа победа, изравни ЦСКА и прати Славия на дъното в efbet Лига

Септември обърна Добруджа за първа победа, изравни ЦСКА и прати Славия на дъното в efbet Лига

  • 18 авг 2025 | 20:52
  • 25087
  • 84
Време е за първите плейофи в Шампионската лига

Време е за първите плейофи в Шампионската лига

  • 19 авг 2025 | 08:10
  • 2286
  • 1
Груев дебютира в Премиър лийг в много силен мач на Лийдс, завършил с победа!

Груев дебютира в Премиър лийг в много силен мач на Лийдс, завършил с победа!

  • 18 авг 2025 | 23:58
  • 24328
  • 21
Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

  • 18 авг 2025 | 15:12
  • 49998
  • 84
България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 42076
  • 77