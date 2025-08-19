Популярни
ЦСКА следи бранител на Славия

  • 19 авг 2025 | 09:45
  • 1586
  • 2
ЦСКА проявява интерес към левия краен бранител на Славия Жордан Варела, пише foot-africa.com. Юношата на Монако е сред опциите за нов защитник на "армейците". Французинът, който е национал на Кабо Верде, е желан също от Динамо Махачкала и Оренбург, като е в радара и на турски отбори. Изданието твърди, че Славия се надява да получи около 400 000 евро за правата на крайния защитник, който пристигна в "Овча купел" като свободен агент точно преди година.

22-годишният ляв бек през изминалия сезон записа 19 мача с два гола за "белите" в еfbet Лига. През настоящата кампания има 5 участия.

Както е известно, ЦСКА се надяваше да привлече на позицията ляв бек Морган Поати от Лозана, но той подписа нов договор с швейцарците. Затова и "червените" са се насочили към други опции за поста.

