ЦСКА следи бранител на Славия

ЦСКА проявява интерес към левия краен бранител на Славия Жордан Варела, пише foot-africa.com. Юношата на Монако е сред опциите за нов защитник на "армейците". Французинът, който е национал на Кабо Верде, е желан също от Динамо Махачкала и Оренбург, като е в радара и на турски отбори. Изданието твърди, че Славия се надява да получи около 400 000 евро за правата на крайния защитник, който пристигна в "Овча купел" като свободен агент точно преди година.

22-годишният ляв бек през изминалия сезон записа 19 мача с два гола за "белите" в еfbet Лига. През настоящата кампания има 5 участия.

Както е известно, ЦСКА се надяваше да привлече на позицията ляв бек Морган Поати от Лозана, но той подписа нов договор с швейцарците. Затова и "червените" са се насочили към други опции за поста.