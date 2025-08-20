Чистката в ЦСКА продължава

Популярни
На живо: Левски с последна тренировка преди двубоя срещу АЗ Алкмаар
  • 20 авг 2025 | 09:10
  • 4557
  • 2
Чистката в ЦСКА ще продължи с поне още трима играчи. На изхода при "червените" са Джейсън Локило, Мика Пинто и Аарон Исека. При представянето на новия спортен директор Бойко Величков бе обявено, че те са пратени да тренират с втория отбор и се търсят варианти за раздяла с тях.

Още до края на седмицата поне един ще разтрогне, като най-близо до прекратяване на отношенията е Локило, съобщава "Тема Спорт". Неговите агенти вече са в София и в момента се водят преговори за това дали контрактът му да бъде разтрогнат по взаимно съгласие, или ще му се търси нов отбор посредством наем или продажба.

Така, ако се стигне до раздяла и с тримата, бройката на напусналите ще е колкото за един тим - 11. И тримата пристигнаха в Борисовата градина преди година през летния трансферен прозорец. Договорът на Пинто е до юни догодина, а на другите двама до лятото на 2027-ма.

