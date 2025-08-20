Чистката в ЦСКА продължава

Слушай на живо: ЦСКА - ЦСКА 1948

Чистката в ЦСКА ще продължи с поне още трима играчи. На изхода при "червените" са Джейсън Локило, Мика Пинто и Аарон Исека. При представянето на новия спортен директор Бойко Величков бе обявено, че те са пратени да тренират с втория отбор и се търсят варианти за раздяла с тях.

Още до края на седмицата поне един ще разтрогне, като най-близо до прекратяване на отношенията е Локило, съобщава "Тема Спорт". Неговите агенти вече са в София и в момента се водят преговори за това дали контрактът му да бъде разтрогнат по взаимно съгласие, или ще му се търси нов отбор посредством наем или продажба.

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

Така, ако се стигне до раздяла и с тримата, бройката на напусналите ще е колкото за един тим - 11. И тримата пристигнаха в Борисовата градина преди година през летния трансферен прозорец. Договорът на Пинто е до юни догодина, а на другите двама до лятото на 2027-ма.