Ново попълнение на ЦСКА с контузия в глезена

Наставникът на ЦСКА – Душан Керкез обяви, че новото попълнение Кевин Додай е с контузия. Той е получил травма в глезена по време на тренировка.

"Годой е добър и качествен футболист. За две години той показа сила и качество. Вярвам, че ще ни помогне. Никога не е късно, когато идват нови футболисти. Теодор Иванов е добър футболист, работим с него и разговаряме. Знае какво трябва да прави на тренировка и какво трябва да подобрява. Додай и Пастор са с отбора. Нямаме късмет, защото Додай изкълчи глезен на тренировка и една седмица няма да играе. Пастор може да помогне много на отбора".