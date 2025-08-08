Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Ново попълнение на ЦСКА с контузия в глезена

Ново попълнение на ЦСКА с контузия в глезена

  • 8 авг 2025 | 11:25
  • 3271
  • 3
Ново попълнение на ЦСКА с контузия в глезена

Наставникът на ЦСКА – Душан Керкез обяви, че новото попълнение Кевин Додай е с контузия. Той е получил травма в глезена по време на тренировка.

"Годой е добър и качествен футболист. За две години той показа сила и качество. Вярвам, че ще ни помогне. Никога не е късно, когато идват нови футболисти. Теодор Иванов е добър футболист, работим с него и разговаряме. Знае какво трябва да прави на тренировка и какво трябва да подобрява. Додай и Пастор са с отбора. Нямаме късмет, защото Додай изкълчи глезен на тренировка и една седмица няма да играе. Пастор може да помогне много на отбора".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

  • 8 авг 2025 | 08:00
  • 6009
  • 3
Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

  • 8 авг 2025 | 07:30
  • 5232
  • 20
Треньорът на Кауно Жалгирис: Българите провокираха съдията и той се поддаде

Треньорът на Кауно Жалгирис: Българите провокираха съдията и той се поддаде

  • 8 авг 2025 | 03:14
  • 11765
  • 6
Ръководството на Спартак (Варна) дава пресконференция днес

Ръководството на Спартак (Варна) дава пресконференция днес

  • 8 авг 2025 | 01:11
  • 1691
  • 2
Червен картон обърка плановете на Партизан

Червен картон обърка плановете на Партизан

  • 8 авг 2025 | 00:06
  • 3609
  • 2
Марин Петков: Благодаря на всички съотборници, че днес се раздадоха

Марин Петков: Благодаря на всички съотборници, че днес се раздадоха

  • 8 авг 2025 | 00:03
  • 7077
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

  • 8 авг 2025 | 10:10
  • 8873
  • 138
Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

  • 8 авг 2025 | 07:30
  • 5232
  • 20
Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 13:02
  • 740
  • 0
Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

  • 8 авг 2025 | 08:00
  • 6009
  • 3
Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

  • 8 авг 2025 | 11:15
  • 2509
  • 2
Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

  • 7 авг 2025 | 23:02
  • 187846
  • 1043