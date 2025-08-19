Морган Роджърс е Най-добрият млад играч в Англия

Крилото на Астън Вила Морган Роджърс бе избран за Най-добър млад играч в Англия за изминалия сезон от Асоциацията на професионалните футболисти (PFA). Той получи наградата си тази вечер по време на специалната гала на асоциацията, която се провежда в Манчестър.

23-годишният футболист направи много силен сезон с екипа на бирмингамци, в който изигра 54 мача, отбеляза 14 гола и направи 16 асистенции. В спора за тази награда той изпревари конкурентите си в лицето на Лиъм Делап, Дийн Хаусен, Милош Керкез и Итън Нуанери.

Morgan Rogers is the PFA Young Player of the Year. 🏆#PFAawards. pic.twitter.com/ZRPUClEm5a — PFA (@PFA) August 19, 2025

Роджърс става петият футболист на Астън Вила, който печели този трофей. Освен това той е първият играч на бирмингамци с това отличие от 2010 година насам, когато последто го спечели Джеймс Милнър.

През миналия сезон носител на тази награда стана Коул Палмър, а в миналото тя е била притежание и на играчи като Букайо Сака, Уейн Рууни, Кристиано Роналдо, Гарет Бейл и Хари Кейн.