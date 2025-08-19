Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  3. Морган Роджърс е Най-добрият млад играч в Англия

Морган Роджърс е Най-добрият млад играч в Англия

  • 19 авг 2025 | 22:00
  • 705
  • 0
Морган Роджърс е Най-добрият млад играч в Англия

Крилото на Астън Вила Морган Роджърс бе избран за Най-добър млад играч в Англия за изминалия сезон от Асоциацията на професионалните футболисти (PFA). Той получи наградата си тази вечер по време на специалната гала на асоциацията, която се провежда в Манчестър.

23-годишният футболист направи много силен сезон с екипа на бирмингамци, в който изигра 54 мача, отбеляза 14 гола и направи 16 асистенции. В спора за тази награда той изпревари конкурентите си в лицето на Лиъм Делап, Дийн Хаусен, Милош Керкез и Итън Нуанери.

Роджърс става петият футболист на Астън Вила, който печели този трофей. Освен това той е първият играч на бирмингамци с това отличие от 2010 година насам, когато последто го спечели Джеймс Милнър.

През миналия сезон носител на тази награда стана Коул Палмър, а в миналото тя е била притежание и на играчи като Букайо Сака, Уейн Рууни, Кристиано Роналдо, Гарет Бейл и Хари Кейн.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

  • 19 авг 2025 | 19:53
  • 18567
  • 23
Наполи се ориентира към голмайстора в Белгия за миналия сезон

Наполи се ориентира към голмайстора в Белгия за миналия сезон

  • 19 авг 2025 | 19:42
  • 5347
  • 0
Моуриньо: Предпочитах да играя срещу Ница, отколкото срещу Бенфика

Моуриньо: Предпочитах да играя срещу Ница, отколкото срещу Бенфика

  • 19 авг 2025 | 19:15
  • 2527
  • 0
Челси напредна в преговорите с Манчестър Юнайтед, Гарначо отказал на Байерн

Челси напредна в преговорите с Манчестър Юнайтед, Гарначо отказал на Байерн

  • 19 авг 2025 | 18:48
  • 6347
  • 3
Де Дзерби не иска френски национал в Марсилия след неговия бой със съотборник

Де Дзерби не иска френски национал в Марсилия след неговия бой със съотборник

  • 19 авг 2025 | 18:18
  • 6916
  • 0
Наполи взе защитник от Ла Лига, Реал Мадрид ще прибере около 10 милиона от трансфера

Наполи взе защитник от Ла Лига, Реал Мадрид ще прибере около 10 милиона от трансфера

  • 19 авг 2025 | 17:50
  • 8391
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Реал Мадрид 0:0 Осасуна, дузпа за Реал

Реал Мадрид 0:0 Осасуна, дузпа за Реал

  • 19 авг 2025 | 20:57
  • 5827
  • 56
Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

  • 19 авг 2025 | 21:54
  • 8124
  • 19
Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

  • 19 авг 2025 | 13:35
  • 69028
  • 566
Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

  • 19 авг 2025 | 19:53
  • 18567
  • 23
ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

  • 19 авг 2025 | 17:23
  • 20706
  • 19
Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

  • 19 авг 2025 | 16:46
  • 11694
  • 0