Рома и Астън Вила се разбраха за Бейли

  • 18 авг 2025 | 19:26
  • 779
  • 2
Рома и Астън Вила се разбраха за Бейли

Рома и Астън Вила са постигнали окончателна договорка за преминаването на Леон Бейли под наем в италианската столица, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. “Вълците” ще платят между 2 и 3 милиона евро за наема на играча през кампанията, като също така ще имат опция за го привлекат за постоянно срещу още 22 милиона.

Бившето крило на Байер (Леверкузен) е имал сериозно желание да премине в тима на Джан Пиеро Гасперини и е дал своето съгласие за трансфер на “Олимпико” още преди седмица. Очаква се Бейли да лети за Рим вероятно утре, след което ще премине задължителните медицински прегледи и ще подпише своя контракт. Крилото пристигна в Астън Вила през лятото на 2021 година срещу малко над 30 милиона евро, но така и не успя да се наложи в състава и в крайна сметка двете страни се разделят. До момента от Рома са похарчили 54 милиона евро за трансферите на Уесли, Евън Фъргюсън, Даниеле Гиларди и Нийл Ел Айнауи.

Снимки: Gettyimages

