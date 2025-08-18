Рома и Астън Вила се разбраха за Бейли

Рома и Астън Вила са постигнали окончателна договорка за преминаването на Леон Бейли под наем в италианската столица, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. “Вълците” ще платят между 2 и 3 милиона евро за наема на играча през кампанията, като също така ще имат опция за го привлекат за постоянно срещу още 22 милиона.

🚨🟡🔴 Leon Bailey to AS Roma, here we go! Verbal agreement with Aston Villa for €2/3m loan fee plus €22m buy option clause.



Bailey only wanted Roma as priority as reported last week, deal now agreed in principle.



Medical authorization expected next. 🇯🇲 pic.twitter.com/fZO3my7xMa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2025

Бившето крило на Байер (Леверкузен) е имал сериозно желание да премине в тима на Джан Пиеро Гасперини и е дал своето съгласие за трансфер на “Олимпико” още преди седмица. Очаква се Бейли да лети за Рим вероятно утре, след което ще премине задължителните медицински прегледи и ще подпише своя контракт. Крилото пристигна в Астън Вила през лятото на 2021 година срещу малко над 30 милиона евро, но така и не успя да се наложи в състава и в крайна сметка двете страни се разделят. До момента от Рома са похарчили 54 милиона евро за трансферите на Уесли, Евън Фъргюсън, Даниеле Гиларди и Нийл Ел Айнауи.

Снимки: Gettyimages