Рома се приближава все повече до крило на Астън Вила, Санчо продължава да мисли

Леон Бейли е близо до трансфер в Рома, съобщава италианският журналистг Николо Шира в неделя. Крилото на Астън Вила първо ще премине като преотстъпен в римския клуб, който ще може да откупи правата на футболиста след 12 месеца. Наемът на Бейли ще струва 3 милиона евро, а през следващото лято ръководството на "вълците" ще трябва да плати още 20 милиона, ако желае да притежава правата на национала на Ямайка. 28-годишният Бейли премина в Астън Вила от Байер Леверкузен преди четири сезона. През миналата кампания бившият играч на белгийския Генк участва в 24 мача от Висшата английска лига, реализирайки 1 гол и 2 асистенции.

Рома отправи оферта за Санчо, Интер може да финансира две сделки на “вълците”

В същото време Рома и Манчестър Юнайтед са постигнали договорка за трансфер на Джейдън Санчо, но самият футболист продължава да обмисля предложението на "вълците" и все още не е дал своето съгласие да премине на "Олимпико", информират повечето експерти. Англичанинът има още година от своя договор с "червените дяволи", а сумата, която ще прибира в Италия, е доста по-малка от тази на Острова. Именно поради тази причина той може да иска да бъде компенсиран от настоящия си клуб, за да приеме предложението на римляните.

