Астън Вила готви оферта към ПСЖ за Асенсио

  • 13 авг 2025 | 15:10
  • 167
  • 0
Астън Вила подготвя официална оферта към Пари Сен Жермен за Марко Асенсио, след като вече се е споразумял с 29-годишния испанец за личните му условия, твърди телевизия Sky Sport. Очаква се английският клуб да предложи 20 милиона евро включително бонуси за футболиста. Асенсио се е съгласил на тригодишен договор с клуба, в който вече игра под наем по-рано тази година.

Финансовият феърплей ограничи трансферните действия на Астън Вила по-рано през лятото, но продажбата на Джейкъб Рамзи на Нюкасъл за 40 милиона евро освободи средства, които да бъдат използвани. Мениджърът Унай Емери отдавна харесва качествата на Асенсио, който първоначално се присъедини към тима от Бирмингам под наем през януари. Испанецът реализира 8 гола в 21 мача за отбора във всички турнири.

Смята се, че Пари Сен Жермен би приел по-ниска трансферна сума за Марко Асенсио, който има още една година от договора си с френския клуб.

