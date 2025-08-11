Астън Вила удари Виляреал в последната си проверка

Отборът на Астън Вила записа престижен успех с 2:0 срещу тима на Виляреал в последния мач от предсезонната си подготовка. Бирмингамци отбелязаха по един гол през двете полувремена.

Преди почивката резултатът откри Оли Уоткинс (23’), а през втората част попадение реализира Емилиано Буендия (49’).

Ollie Watkins doing what he does 💥



Highlights from tonight's game are live on VillaTV📺 — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 10, 2025

Така “виланите” приключиха лятната си серия контроли с 3 победи, 2 равенства и 3 загуби. Виляреал пък записа доста по-негативни резултати и стигна до едва 1 победа, като направи 4 равенства и загуби 3 пъти.

В края на тази седмица и двата отбора ще открият кампанията си за сезон 2025/2026. В първия кръг на Ла Лига Виляреал ще има привидно леката задача да се изправи срещу новака Овиедо на 15-и август (петък) от 22:30 часа българско време. Астън Вила от своя страна в първия си мач в Премиър лийг ще приеме носителя на Карабао Къп от последния сезон Нюкасъл. Срещата на “Вила Парк” е на 16-и август (събота) от 14:30 часа българско време.