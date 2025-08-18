Алисон: Хората говорят за новите попълнeния, но не и за предизвикателствата

Вратарят на Ливърпул Алисон Бекер коментира, че няма да е толкова лесно за отбора, тъй като има много нови футболисти. Мърсисайдци дадоха близо 300 милиона лири и привлякоха Флориан Виртц, Юго Екитике, Джереми Фримпонг и Милош Керкез. Тимът стартира първенството с победа с 4:2 над Борнемут, но в този мач, както и в срещата с Кристъл Палас за “Къмюнити Шийлд” се видяха доста пролуки в защита.

“Трудно е. Малко хора говорят за промените, които имаше в отбора. Всички казват колко е добър отборът ни с новите попълнения, но никой не говори за това какво предизвикателство е това. Това е голямо предизвикателство”, заяви Алисон.

“Миналия сезон имахме предизвикателство със смяната на мениджъра, но запазихме играчите и се познавахме, както и запазихме същия начин на игра. Мениджърът постъпи умно в начина, по който вкарваше новите неща и беше лесно за разбиране”, допълни той.

Вратарят говори и за адаптацията на новите попълнения: Мисля, че Джереми (Фримпонг), Фло (Виртц) и Юго (Екитике), да играят за първи път във Висшата лига, физически е различно, както и темпото. Но те показаха колко са добри”.