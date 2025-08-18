Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Алисон: Хората говорят за новите попълнeния, но не и за предизвикателствата

Алисон: Хората говорят за новите попълнeния, но не и за предизвикателствата

  • 18 авг 2025 | 20:41
  • 147
  • 0

Вратарят на Ливърпул Алисон Бекер коментира, че няма да е толкова лесно за отбора, тъй като има много нови футболисти. Мърсисайдци дадоха близо 300 милиона лири и привлякоха Флориан Виртц, Юго Екитике, Джереми Фримпонг и Милош Керкез. Тимът стартира първенството с победа с 4:2 над Борнемут, но в този мач, както и в срещата с Кристъл Палас за “Къмюнити Шийлд” се видяха доста пролуки в защита.

“Трудно е. Малко хора говорят за промените, които имаше в отбора. Всички казват колко е добър отборът ни с новите попълнения, но никой не говори за това какво предизвикателство е това. Това е голямо предизвикателство”, заяви Алисон.

“Миналия сезон имахме предизвикателство със смяната на мениджъра, но запазихме играчите и се познавахме, както и запазихме същия начин на игра. Мениджърът постъпи умно в начина, по който вкарваше новите неща и беше лесно за разбиране”, допълни той.

Вратарят говори и за адаптацията на новите попълнения: Мисля, че Джереми (Фримпонг), Фло (Виртц) и Юго (Екитике), да играят за първи път във Висшата лига, физически е различно, както и темпото. Но те показаха колко са добри”.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Рома и Астън Вила се разбраха за Бейли

Рома и Астън Вила се разбраха за Бейли

  • 18 авг 2025 | 19:26
  • 784
  • 2
Свързват защитник на Интер с Челси

Свързват защитник на Интер с Челси

  • 18 авг 2025 | 19:16
  • 819
  • 0
Джейми Варди може да премине в Селтик

Джейми Варди може да премине в Селтик

  • 18 авг 2025 | 19:12
  • 766
  • 0
Играят се три двубоя от Купата на Германия

Играят се три двубоя от Купата на Германия

  • 18 авг 2025 | 18:59
  • 1008
  • 0
Кристиан Ромеро ще се врече във вярност на Тотнъм

Кристиан Ромеро ще се врече във вярност на Тотнъм

  • 18 авг 2025 | 18:39
  • 1680
  • 1
Санчес: С малко късмет можехме да вкараме един или два гола

Санчес: С малко късмет можехме да вкараме един или два гола

  • 18 авг 2025 | 17:42
  • 816
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Септември 2:1 Добруджа, домакините осъществиха пълен обрат

Септември 2:1 Добруджа, домакините осъществиха пълен обрат

  • 18 авг 2025 | 20:30
  • 7970
  • 26
Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

  • 18 авг 2025 | 15:12
  • 31188
  • 73
България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 27141
  • 57
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 19809
  • 44
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 18069
  • 13
Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

  • 18 авг 2025 | 10:33
  • 31218
  • 13