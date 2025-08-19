Противоречива информация за Езе и Тотнъм

Бъдещето на офанзивния халф на Кристъл Палас Еберечи Езе все още не е решено, като различните източници на Острова излизат с противоречива информация по темата. Според Бен Джейкъбс Тотнъм и "орлите" са постигнали устна договорка за трансфера, а Езе ще продължи да тренира с носителя на ФА Къп и Къмюнити шийлд, докато клубът не му намери заместник.

"Скай спортс" и Фабрицио Рамано твърдят, че все още няма договорка, но разговорите продължават. Италианецът разкрива , че последното предложение на "шпорите" е било за 55 милиона паунда плюс пет милиона под формата на бонуси. Лично клубните президенти Даниел Леви и Стив Периш водят преговорите. Английският национал имаше освобождаваща клауза в размер на 68 милиона паунда, но тя изтече в петък. Арсенал също имаше интерес към него, но в момента големият съперник от Северен Лондон е по-близо до привличането му.

🚨⚪️ Negotiations for Eberechi Eze to Spurs are again underway today after £55m plus £5m proposal yesterday.



Daniel Levy and Steve Parish, in direct contact to seal the agreement. pic.twitter.com/mU2DppHz1G — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025