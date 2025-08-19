Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Противоречива информация за Езе и Тотнъм

Противоречива информация за Езе и Тотнъм

  • 19 авг 2025 | 17:05
  • 1294
  • 0
Противоречива информация за Езе и Тотнъм

Бъдещето на офанзивния халф на Кристъл Палас Еберечи Езе все още не е решено, като различните източници на Острова излизат с противоречива информация по темата. Според Бен Джейкъбс Тотнъм и "орлите" са постигнали устна договорка за трансфера, а Езе ще продължи да тренира с носителя на ФА Къп и Къмюнити шийлд, докато клубът не му намери заместник.

"Скай спортс" и Фабрицио Рамано твърдят, че все още няма договорка, но разговорите продължават. Италианецът разкрива , че последното предложение на "шпорите" е било за 55 милиона паунда плюс пет милиона под формата на бонуси. Лично клубните президенти Даниел Леви и Стив Периш водят преговорите. Английският национал имаше освобождаваща клауза в размер на 68 милиона паунда, но тя изтече в петък. Арсенал също имаше интерес към него, но в момента големият съперник от Северен Лондон е по-близо до привличането му.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Луукман най-после поднови тренировки, след като Интер се отказа от него

Луукман най-после поднови тренировки, след като Интер се отказа от него

  • 19 авг 2025 | 13:43
  • 1968
  • 0
Ромеро преподписа с Тотнъм дни след поемането на капитанската лента на клуба

Ромеро преподписа с Тотнъм дни след поемането на капитанската лента на клуба

  • 19 авг 2025 | 12:44
  • 991
  • 0
Легендата Гулит защити Ямал: Не може ли понякога човек да се отпусне?

Легендата Гулит защити Ямал: Не може ли понякога човек да се отпусне?

  • 19 авг 2025 | 12:42
  • 1752
  • 3
Интервюто с Маркъс Рашфорд в Барселона

Интервюто с Маркъс Рашфорд в Барселона

  • 19 авг 2025 | 11:50
  • 9011
  • 2
От Нюкасъл разглеждат изненадващи варианти за нов нападател

От Нюкасъл разглеждат изненадващи варианти за нов нападател

  • 19 авг 2025 | 11:34
  • 4719
  • 0
"Ние определяме бъдещето": Барселона показа третия си екип

"Ние определяме бъдещето": Барселона показа третия си екип

  • 19 авг 2025 | 10:50
  • 3341
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

  • 19 авг 2025 | 13:35
  • 52551
  • 335
Официално: ЦСКА се раздели със Зюмюр Бютучи

Официално: ЦСКА се раздели със Зюмюр Бютучи

  • 19 авг 2025 | 12:33
  • 27670
  • 33
Пуснаха още 500 билета за сектор "А" мача с Испания

Пуснаха още 500 билета за сектор "А" мача с Испания

  • 19 авг 2025 | 16:27
  • 2855
  • 2
Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

  • 19 авг 2025 | 07:35
  • 15125
  • 23
ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

  • 19 авг 2025 | 17:23
  • 5083
  • 7
Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

  • 19 авг 2025 | 16:46
  • 3636
  • 0