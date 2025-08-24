Страхотен финален щурм донесе първа победа на Давид Алонсо в Moto2

Световният шампион в Moto3 Давид Алонсо спечели своята първа победа в Moto2, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Унгария след един страхотен финален щурм на пистата „Балатон Парк“.
Колумбийският състезател стартира от осмата позиция на стартовата решетка, но не направи най-добрата начална фаза и дори излезе извън челната десета. Постепенно обаче той започна да напредва, а колкото по-износени ставаха гумите, толкова по-бърз ставаше Алонсо.
Така се стигна до финалните обиколки, в които пилотът на Аспар направи общо три изпреварвания. Неговата първа жертва бе Джейк Диксън, който беше изпреварен в началото на 19-я от 22 тура.
Две обиколки по-късно, отново в спирането за първия завой, Алонсо изпревари и ранния лидер Диого Морейра, за да се изкачи на втората позиция зад Мануел Гонсалес. Водачът в генералното класиране беше изпреварен в шикана на завои 9 и 10, а атаката на Алонсо позволи и на Морейра да изпревари испанеца.
Интригата обаче не приключи тук, тъй като Алонсо допусна неточност в спирането за 15-я завой, която позволи на Морейра и Гонсалес да го настигнат. Алонсо обаче не се пропука в този момент и стигна до победата, печелейки с аванс от 0.174 секунди пред Морейра, който на свой ред завърши на 0.131 пред Гонсалес след контакт между двамата в метрите преди финала.
Диксън остана на четвъртото място пред Колин Вейер, Арон Канет, Адриан Уертас, Филип Салач, Дани Олгадо и Иван Ортола, които оформиха челната десета. В точките влязоха още Маркос Рамирес, Бари Балтус, Зонта ван дер Гурберг, Алберт Ареняс и Тони Арболино.
В генералното класиране Гонсалес остава начело с актив от 204 точки и аванс от 25 пред Канет. Тройката с изоставане от 31 пункта оформя Морейра, а след победата си днес Алонсо се изкачва на 14-то място с 68 точки на своята сметка.
Сезон 2025 в Moto2 продължава след две седмици с надпреварата за Гран При на Каталуния от едноименната писта край Барселона.
Снимки: Red Bull Content Pool