Страхотен финален щурм донесе първа победа на Давид Алонсо в Moto2

Световният шампион в Moto3 Давид Алонсо спечели своята първа победа в Moto2, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Унгария след един страхотен финален щурм на пистата „Балатон Парк“.

Колумбийският състезател стартира от осмата позиция на стартовата решетка, но не направи най-добрата начална фаза и дори излезе извън челната десета. Постепенно обаче той започна да напредва, а колкото по-износени ставаха гумите, толкова по-бърз ставаше Алонсо.

From 11th on the first lap to FIRST 🔄



What a special first #Moto2 victory for David Alonso 🔥#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/J9fknQWy3R — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 24, 2025

Така се стигна до финалните обиколки, в които пилотът на Аспар направи общо три изпреварвания. Неговата първа жертва бе Джейк Диксън, който беше изпреварен в началото на 19-я от 22 тура.

4 laps and do we have a 5 rider fight for the win???? 🤯



Alonso through on @jakedixonracing 👀#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/uVY6pAJnEM — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 24, 2025

Две обиколки по-късно, отново в спирането за първия завой, Алонсо изпревари и ранния лидер Диого Морейра, за да се изкачи на втората позиция зад Мануел Гонсалес. Водачът в генералното класиране беше изпреварен в шикана на завои 9 и 10, а атаката на Алонсо позволи и на Морейра да изпревари испанеца.

Интригата обаче не приключи тук, тъй като Алонсо допусна неточност в спирането за 15-я завой, която позволи на Морейра и Гонсалес да го настигнат. Алонсо обаче не се пропука в този момент и стигна до победата, печелейки с аванс от 0.174 секунди пред Морейра, който на свой ред завърши на 0.131 пред Гонсалес след контакт между двамата в метрите преди финала.

Диксън остана на четвъртото място пред Колин Вейер, Арон Канет, Адриан Уертас, Филип Салач, Дани Олгадо и Иван Ортола, които оформиха челната десета. В точките влязоха още Маркос Рамирес, Бари Балтус, Зонта ван дер Гурберг, Алберт Ареняс и Тони Арболино.

В генералното класиране Гонсалес остава начело с актив от 204 точки и аванс от 25 пред Канет. Тройката с изоставане от 31 пункта оформя Морейра, а след победата си днес Алонсо се изкачва на 14-то място с 68 точки на своята сметка.

Сезон 2025 в Moto2 продължава след две седмици с надпреварата за Гран При на Каталуния от едноименната писта край Барселона.

Снимки: Red Bull Content Pool