Марк Маркес с ударно начало на уикенда в Унгария

  • 22 авг 2025 | 12:58
Марк Маркес започна уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP по ударен начин, оглавявайки класирането в първата свободна тренировка на „Балатон Парк“ с аванс от близо 0.3 секунди пред своя най-близък преследвач.

В заключителните моменти на 45-минутната сесия пилотът на Дукати успя да завърти обиколка за 1:37.956. По този начин той изпревари с 0.277 Пол Еспаргаро, който обаче записа своето време с нови гуми в края на тренировката, докато Маркес изкара практически цялата сесия с един комплект гуми.

Трети с пасив от 0.570 се нареди Педро Акоста, който се движеше с рекордно темпо в края на втория сектор във финалната си обиколка, но обърка спирането за деветия завой и излетя от пистата, с което турът му беше провален. Зад испанския пилот на КТМ в топ 5 попаднаха още Лука Марини и Алекс Маркес, които завършиха на съответно 0.704 и 0.727 зад Марк Маркес.

Франческо Баная завърши тренировка едва 15-и, на 1.383 зад своя съотборник. Това изоставане обаче не е толкова притеснително за италианеца, който използва сесията за изпробване на различни решения за проблемите, които той изпитва с поведението на предницата на мотора на Дукати.

Иначе в рамките на първите 45 минути за подготовка на „Балатон Парк“ бяха отчетени три падания. Две от тях бяха дело на Франко Морбидели, който първо падна в първия завой, а малко по-късно и в 15-я. В края на сесията пък Джак Милър изпусна мотора си в 12-ия завой на унгарското трасе.

Проблеми имаше още за Хорхе Мартин и Раул Фернандес, които трябваше да паркират встрани от пистата, след като двигателите в техните мотори на Априлия гръмнаха още в рамките на първите 15 минути. А заради разлятото по пистата масло от машината на Фернандес тренировката беше спряна за близо четвърт час, за да могат маршалите да почистят трасето.

Уикендът за Гран При на Унгария, 14-ти кръг за сезон 2025 в MotoGP, продължава в 16:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка, която ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на квалификацията утре.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP
Снимки: Gettyimages

