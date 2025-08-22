Педро Акоста изпревари братята Маркес в официалната тренировка в Унгария

Педро Акоста оглави класирането в края на официалната тренировка преди Гран При на Унгария в MotoGP, въпреки че в самия край на едночасовата сесия се озова на земята във втория завой на „Балатон Парк“.

Преди това да се случи обаче испанецът успя да стигне до 1:37.061 по време на своята тайм атака, за да изпревари с 0.006 секунди Марк Маркес. Тройката с пасив от 0.281 спрямо лидера оформия по-малкият от братята Маркес – Алекс, който ще има среща със стюардите заради движение с ниска скорост върху идеалната линия, което провали бързи обиколки на Джак Милър и Франческо Баная.

Зад Алекс Маркес челната петица допълниха неговият съотборник в Грезини Дукати Фермин Алдегер и Енеа Бастианини. Директно за втората фаза на квалификацията утре се класираха още Франко Морбидели, Жоан Мир, заместникът на контузения Маверик Винялес в Tech3 КТМ Пол Еспаргаро, Лука Марини и Фабио Куартараро.

Световният шампион за 2021 година победа със само 0.001 секунда действащия световен първенец Хорхе Мартин в спора за последното място в топ 10, което праща Мартинатора в първата фаза на квалификацията. В нея компания на испанеца ще правят неговият съотборник Марко Бедзеки, Фабио Ди Джанантонио, Баная, Брад Биндър, Ай Огура, Милър, Мигел Оливейра, Раул Фернандес, Йоан Зарко и Алекс Ринс.

Баная остана извън десетката, след като така и не успя да направи чиста обиколка в рамките на сесията. Първо той бе блокиран от Алекс Маркес, а след това бе хванат от жълти флагове след паданията на Акоста и Зарко в заключителните минути. Реално италианецът имаше само един чист тур в решителните минути, в който той изостана с 0.728 от Акоста.

Уикендът за Гран При на Унгария, 14-ти кръг за сезон 2025 в MotoGP, продължава утре в 11:10 часа българско време с 30-минутната втора свободна тренировка. Веднага след нейния край, в 11:50 часа, ще стартира и квалификацията, която ще определи реда на стартира за спринта и състезанието на „Балатон Парк“.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP

Снимки: Gettyimages