Очаквайте на живо: Гран При на Унгария в MotoGP

  • 24 авг 2025 | 14:15
  • 428
  • 0

За първи път от 1992 година насам световният шампионат по мотоциклетизъм е на територията на Унгария, където днес ще се проведе 14-то състезание за сезон 2025. От полпозишъна на „Балатон Парк“ ще стартира Марк Маркес, който днес преследва своята седма поредна победа в кралския клас.

До испанския пилот на Дукати на първата редица ще застанат Марко Бедзеки и Фабио Ди Джанантонио, а от втория ред ще потеглят Енеа Бастианини, Франко Морбиодели и Фабио Куартараро. Бастианини и Куартараро ще трябва да минат през дългата обиколка в началните етапи на състезанието заради инцидентите, които те предизвикаха във вчерашния спринт.

Двама пилоти с наказания след спринта в Унгария
Двама пилоти с наказания след спринта в Унгария

Зад тях Педро Акоста, Фермин Алдегер и Лука Марини ще разделят третата редица пред Жоан Мир, Пол Еспаргаро и Брад Биндър, които ще бъдат на четвъртия ред. Франческо Баная ще потегли едва 13-ти пред Алекс Маркес и Раул Фернандес, които ще му правят компания на петата редица.

Състезанието за Гран При на Унгария, 14-ти кръг за сезон 2025 в MotoGP, стартира в 15:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

