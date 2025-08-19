Макларън: За нас е важно в тима да няма диктатор!

Популярни
  • 19 авг 2025 | 13:38
Тим шефът на Макларън Андреа Стела обясни подредбата на тима, особено що се отнася до техническия департамент, за да се избегне възможността в отбора да се появи “диктатор”. Сезон 2025 се развива изключително успешно за Макларън, като пилотите на тима записаха 11 победи в първите 14 състезания.

Под ръководството на Стела преди няколко години започна сериозна реорганизация на тима, като част от нея е разделянето на работата на техническия директор между трима отделни директори. Сега Нийл Хадли отговаря за инженерните въпроси, Питър Продрому - за аеродинамиката и Марк Темпъл - за представянето на колата на пистата, като всеки ръководи отделен департамент.

“Първата стъпка беше да прегледаме картата на тима и да видим кой департамент е на нивото битка за световната титла и кой - не - обясни Стела. - Също така трябваше да определим и ключовите лидери и работата, за която ще отговарят те. И финалната част беше да изградим модел на съвместната работа.

“Още помня, че когато обявихме новата ни структура, че ще имаме трима технически директори, а не един, всички ни питаха кой ще взима решенията. За мен това никога не е било проблем, тъй като вярвам, че решенията трябва да се взимат заедно.”

След въвеждането на новата структура в тима дойде и Роб Маршал от Ред Бул, който на практика пое ролята на четвърти технически директор. Но Стела отново обясни, че колективните решения работят по-успешно за тима.

“Решенията се взимат, когато се натрупа критично ниво информация, а не да имаме един диктатор, който в един момент да трябва да решава сам - поясни Стела. - Двамата със Зак Браун вярвахме, че е възможно да се изгради такъв модел на работа. И след като при нас дойде и Роб Маршал, който е като четвърти технически директор, динамиката на работа не се е променила. Но тази схема изисква много ангажираност, много добро разбиране какво се прави и какво се случва. Съвместната работа е това, което придава смисъл на постиженията ни.”

