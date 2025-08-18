Васьор не крие, че е ядосан на италианските медии

Шефът на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор е на мнение, че сложната ситуация, в която се оказаха той и Скудерията в началото на лятото, е провокирана от италианските медии. Тогава се появиха солидни спекулации, че той ще загуби работата си и едва официалното потвърждение, че французинът е подписал нов договор успя да успокои напрежението. И Васьор е много ядосан на тези, които първи публикуваха тези спекулации.

Според Фред, медиите публикуват материали, които не отговарят на професионалната етика и спекулациите за уволнението му са свързани точно с този критерий.

В интервю за германското списание auto motor und sport Васьор беше запитан дали вече може той да работи по-спокойно.

„Слуховете ни се отразиха неблагоприятно, като те тръгнаха от медиите, не от мен. Нито аз, нито някой от Ферари беше говорил по тази тема – обясни Васьор. – Но днес е невъзможно да се избегнат подобни намеси. Не искам да кажа, че всички журналисти са лоши, но в ерата на интернет те използват много по-агресивен подход. Защото трябва да се борят за импресии.

„Първо тези слухове се появиха в дните на Гран При на Канада и яз много се ядосах, защото това беше пълна глупост. Също тогава, медиите обвиняваха Лоик Сера, нашият технически директор, че не се справя с работата си, а когато той започна работа при нас, колата за 2025 вече беше готова.“

