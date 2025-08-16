Манчестър Сити започва новия сезон с гостуване на "Молиню"

Уулвърхамптън и Манчестър Сити излизат един срещу друг в интригуващ сблъсък на стадион "Молиню" на 16 август от 19:30 часа. Двубоят от първия кръг на английското първенство ще бъде ръководен от съдията Джарет Джилет. "Вълците" ще се опитат да започнат силно кампанията срещу "гражданите", които традиционно са сред основните претенденти за титлата.

След нулевия минал сезон тимът на Джосеп Гуардиола търси силен старт, за да заяви амбициите си за поредна титла, докато домакините ще се стремят да избегнат борбата за оцеляване, в която бяха въвлечени през предходния сезон. Този мач дава възможност на "вълците" да направят изненада и да стартират с точки срещу един от най-силните отбори в лигата.

Уулвърхамптън не впечатлява с формата си в предсезонната подготовка, записвайки три загуби и две равенства в последните си пет мача. "Вълците" загубиха от Селта (0:1) на 9 август, претърпяха поражение от Жирона (1:2) на 3 август и отстъпиха на Ланс (1:3) на 30 юли. Преди това завършиха наравно със Стоук Сити (1:1) на 26 юли и с Брентфорд (1:1) в последния си мач от миналия сезон в Премиър лийг на 25 май. За разлика от тях, Манчестър Сити демонстрира отлична форма с четири победи и само една загуба в последните си пет срещи. "Гражданите" разгромиха Палермо (3:0) на 9 август, загубиха от Ал-Хилал (3:4) на 1 юли, но преди това записаха три последователни победи в Световното клубно първенство – срещу Ювентус (5:2) на 26 юни, Ал Аин (6:0) на 23 юни и Уидад Казабланка (2:0) на 18 юни.

В последните пет сблъсъка между двата отбора Манчестър Сити има превес с четири победи срещу една за Уулвърхамптън. Последната среща се състоя на 2 май 2025 г. на "Етихад", където "гражданите" победиха с 1:0 благодарение на гол на Кевин Де Бройне в 35-ата минута. Преди това, на 20 октомври 2024 г., Сити спечели с 2:1 на "Молиню", като Йорген Странд Ларсен откри за домакините, но Йошко Гвардиол и Джон Стоунс обърнаха резултата. На 4 май 2024 г. Манчестър Сити разгроми "вълците" с 5:1, като Ерлинг Холанд отбеляза четири гола.

Интересно е, че Уулвърхамптън има една победа на свой терен – на 30 септември 2023 г. с 2:1, когато Хий-Чан Хуан се разписа за домакините. Холанд се очертава като основен голмайстор в тези двубои с общо 7 гола в последните 5 срещи.