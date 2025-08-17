Популярни
Янев: Спряхме много силен Левски

  • 17 авг 2025 | 23:31
  • 1270
  • 2

Наставникът на Ботев (Враца) Христо Янев бе доволен от равенството 0:0 срещу Левски. Специалистът е на мнение, че “сините” са много силен отбор в момента и е радостен, че неговият тим е успял да го спре.

"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

“Показахме много характер днес, показахме кураж и дух. Не се предадохме в ситуации, когато ни притискат. Днес срещнахме много силен Левски. Те предложиха по-добър футбол и имаха ситуации, ние устояхме. Искаме да имаме приятно лице, работим много. Групата е много сплотена и искаме да покажем най-доброто от себе си. Ако бяха изгонили Асен Митков първото полувреме, нещата щяха да са по-различни. Пожелавам късмет на Левски в Европа, защото заслужават с този футбол, който показват. Търсим напредък във всеки момент, но се изисква време”, каза Янев.

