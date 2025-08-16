Серафимов: Не ми трябваше много време да мисля върху офертата на Левски

Новият защитник на Левски Никола Серафимов даде първото си интервю като футболист на "сините".

"Много ми е приятно и съм доволен, че съм в Левски. Атмосферата е много добра. Трудно е, когато попаднеш в нова обстановка, докато свикнеш, но аз съм много приятно изненадан, защото всички ме приеха много добре", започна той.

"Не ми трябваше много време да мисля върху офертата на Левски. С моя агент разговаряхме ден, ден и половина. Не ми трябваше много време. Атмосферата на мача със Спартак (Варна) беше феноменална. Имаше много публика и беше приятно да си на трибуните", добави защитникът.

"Гледах мача със Сабах. Това беше изключително седмица за Левски. Радвах се, разбира се, щастлив съм, че ще играем плейоф за Лига на конференциите. Хубаво е да има силна конкуренция, за да може отборът да върви напред. Това е допълнителен мотив да работиш повече и да се развиваш като футболист", коментира още Серафимов.

"Познавам Дарко Тасевски. Той беше национал на Македония. Преди това не се познавахме лично. Разменихме няколко думи, даде ми съвети. Обясни ми какво означава Левски. Благодарен съм и на него за приема. Имам цел всеки ден да бъда поне 1% по-добър, да раста като играч и като човек", завърши той.