Левски амбициран за 5 от 5 след поредния слен мач в Европа, но среща костелив орех

  • 17 авг 2025 | 09:12
  • 6078
  • 15
Днес от 21:15 часа Ботев (Враца) приема Левски в мач от петия кръг на efbet Лига.

Това ще е първо гостуване на "сините" извън София през този сезон. Футболистите на Хулио Веласкес влизат с огромно настроение и амбиция след силно изиграния реванш от третия предварителен кръг на Лига на конференциите срещу Сабах и постигнатия успех с 2:0 в Баку, който ги класира за плейофа в този турнир.

Левски е и в серия от четири поредни победи в родното първенство, където все още няма грешна стъпка, но врачани не са за подценяване. Те вече измъчиха другия тим с пълен актив - Лудогорец, губейки сблъсъка от втория кръг с "орлите" във Враца с минималното 0:1 след гол за разградчани в добавеното време на срещата.

Левски отново ще е без двама основни футболисти - Мустафа Сангаре и Георги Костадинов. "Сините" обаче имат достойни техни замесници и показаха това срещу Сабах, където спечелиха мача без тарана и опитния полузащитник. Двамата се възстановяват от контузии и надеждите са, че поне единия от тях ще е готов за предстоящия в четвъртък първи двубой от плейофите на ЛК срещу АЗ Алкмаар в София.

Аут е и най-новото "синя" попълнение, македонският национал Никола Серафимов, който все още няма картотека.

Очакванията са Веласкес да даде почивка на част от титулярите, за да ги запази за двубоя с нидерландците, но като цяло испанският специалист добре балансира състава и до този момент ротациите не създват проблем.

Ще видим дали положителната тенденция ще продължи и във Враца. Макар все още футболистите на Христо Янев да нямат успех, те са костелив орех за всички. До този момент имат само едно поражение в първите четири кръга и то дойде от шампиона Лудогорец със споменатото 0:1. Положителната новина при домакините е новият договор на 22-годишния Владислав Найденов, който е считан за настоящето и бъдещето на клуба.

