Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Трансферната сага с Марин Петков продължава

Трансферната сага с Марин Петков продължава

  • 15 авг 2025 | 08:47
  • 2465
  • 0

Трансферната сага около крилото на Левски Марин Петков продължава да е в действие, пише “Мач Телеграф“.

Отбор от САЩ се интересува от Марин Петков
Отбор от САЩ се интересува от Марин Петков

След като по всичко личи, че трансферът на юношата на „сините" в полския Ракув пропадна, сега датският елитен Виборг има солиден интерес към него. Твърди се, че скандинавците са готови да платят 1 000 000 евро за Марин Петков.

Тази сума обаче едва ли ще задоволи Левски.

„Сините" не приеха дори по-висока оферта от Ракув преди няколко седмици, когато ръководството на полския клуб дойде на крака на „Герена" за преговори. Тогава офертата към Левски беше за 1 100 000 евро плюс малък процент от правата на крилото при бъдещ трансфер.

„Сините" обаче искаха по-висока трансферна сума, а и по-голям процент от Марин при бъдеще сделка. Сега преговорите между Левски и Виборг са в начална фаза и се очаква скандинавците да увеличат офертата си. Датският клуб е на шесто място в класирането на местното първенство след четвъртия кръг. Виборг има 2 победи и 2 загуби.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Здрав сблъсък в Пловдив

Здрав сблъсък в Пловдив

  • 15 авг 2025 | 08:05
  • 3000
  • 4
Тодор Киселичков: Дербитата са непредсказуеми

Тодор Киселичков: Дербитата са непредсказуеми

  • 15 авг 2025 | 07:53
  • 479
  • 0
ЦСКА 1948 и Монтана излизат един срещу друг в търсене на по-добро настроение

ЦСКА 1948 и Монтана излизат един срещу друг в търсене на по-добро настроение

  • 15 авг 2025 | 07:52
  • 2993
  • 1
Недялко Москов: Само победата ще ни удовлетвори

Недялко Москов: Само победата ще ни удовлетвори

  • 15 авг 2025 | 07:51
  • 385
  • 0
Николай Христозов за мача с дубъла на Левски

Николай Христозов за мача с дубъла на Левски

  • 15 авг 2025 | 07:47
  • 359
  • 0
Редовски за гостуването в Радомир

Редовски за гостуването в Радомир

  • 15 авг 2025 | 07:44
  • 284
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

  • 14 авг 2025 | 20:52
  • 170473
  • 682
Здрав сблъсък в Пловдив

Здрав сблъсък в Пловдив

  • 15 авг 2025 | 08:05
  • 3000
  • 4
Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

  • 15 авг 2025 | 07:37
  • 3403
  • 0
Страхотно! България влезе в топ 30 на УЕФА

Страхотно! България влезе в топ 30 на УЕФА

  • 15 авг 2025 | 05:54
  • 19163
  • 14
Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

  • 14 авг 2025 | 22:25
  • 102852
  • 95
ЦСКА 1948 и Монтана излизат един срещу друг в търсене на по-добро настроение

ЦСКА 1948 и Монтана излизат един срещу друг в търсене на по-добро настроение

  • 15 авг 2025 | 07:52
  • 2993
  • 1