ПСЖ продължи да играе неубедително, но отново победи

Отборът на Пари Сен Жермен стартира защитата на титлата си във френската Лига 1 след успех с минималното 1:0 в гостуването си на тима на Нант от първия кръг на шампионата. Попедното попадение отбеляза Витиня (67'), а малко по-късно и Гонсало Рамош се разписа, но ВАР отмени гола му.

Това бе и последният мач от откриващия кръг в Лига 1, като той не бе никак резултатен за победителите. Осем отбора стартираха с победи, а седем от тях спечелиха с 1:0. Така те са с абсолютно равни показатели, като единствен взе аванс тимът на Монако, който спечели своя мач срещу Льо Авър с 3:1.

Иначе гостите започнаха очаквано с териоториален натиск, но срещнаха и здравия отпор на съперника, който рядко им позволяваше да отправят опасни удари. Чак в 12-тата минута парижани стигнаха до ъглов удар. Той обаче не произведе опасност, а до към средата на полувремето шампионите опитваха да застрашат "канарчетата" с изсипани топки в пеналтерията.

Чак в 23-тата минута столичани успяха да притеснят домакините и Рамош засече подаване в пеналтерията, а на пътя на топката заста играч в зелено-жълт спортен екип. Междувременно изнесената преса на момчетата на Луис Енрике доведе до празни пространства в тяхната половина и половин час след началото Мостафа Мохамед завърши с удар контраатака на тима на Нант, довела до ъглов удар.

Тази ситуация се повтори около шест минути преди края на редовното време на първата част, когато Гираси от домакините прати коварно подаване пред Люка Шевалие и там топката бе отклонена в нов корнер. Ъгловият удар не доведе до нови опасноти пред стража на Пари Сен Жермен, но за сметка на това неговите съотборници в преден план организираха бърза атака, която бе финиширана от Брадли Баркола с мощен шут от границата на наказателното поле. Тогава видяхме и за първи път по-решителна намеса на домакинския страж Антони Лопеш. Секунди преди да изтече редовното време на първата част и Лукас Ернандес изпита рефелекса на Лопеш, който отново не позволи да бъде преодолян.

Картинката на терена не се промени след почивката, парижани притиснаха още повече съперника в неговата половина. Сред най-активните на терена в началните минути бе Ибрахим Мбайе, който неколкократно извеждаше в добри ситуации Руис, Канг-Ин Лий и Витиня. Антони Лопеш пък продължи да обезкуражава момчетата на Луис Енрике с бързите си намеси, които твърде често пречеха на офанзивните играчи на гостите дори да стрелят.

Гостите не паднаха духом и дочакаха своя момент, който дойде в средата на второто полувреме. След късо изпълнение на ъглов парижани предпочетоха да разиграят топката малко пред пеналтерията вместо да я изсипят във вътрешността и тя се озова в краката на Витиня. Той стреля от дистанция и коженото кълбо се отклони в крака на бранител в "зелено и жълто", като злощастният рикушет приключи с гол за шампионите.

Десетина минути по-късно Рамош се възползва от грешка пред наказателното поле на домакините и оставен непокрит в коридор, овладя и нанесе бомбен удар, който този път Лопеш нямаше как да отрази. Резултатът обаче остана непроменен, тъй като след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР се видя, че е имало засада.

До края домакините направиха всичко по силите си да върнат гола, но изглеждаше, че реализацията на подобно нещо е отвъд възможностите им. Вместо до изравняване дори парижани можеха да стигнат до втори гол, но Баркола и Дембеле не бяха досатъчно прецизни в завършващите си удари. Непосредствено преди последния съдийски сигнал Льопьонан от домакините изпробва мерника си, но неговият удар мина агонизиращо далеч от целта.

До паузата за националните отбори шампионите ще имат леки предизвикателства в лицето на Анже и Тулуза, което ще даде възможност на момчетата на Луис Енрике да спазят традицията и да започнат сезона със солиден комплект от точки.

Нант от своя страна, в следващия кръг ще има тежка визита на Страсбург, който тази година ще играе в европейските клубни турнири, а непосредствено преди паузата ще приеме тима на Оксер, който в никакъв случай не е за подценяване.