Лига 1 стартира: ново самотно надбягване за ПСЖ или конкуренцията ще се събуди?

Днес стартира новият сезон в Лига 1. Всички погледи отново ще бъдат вперени най-вече в шампиона Пари Сен Жермен, който направи фантастична кампания през миналата година, когато те стигнаха до дубъл на вътрешната сцена, но също така триумфираха с купата в Шампионската лига, а само преди няколко дни грабнаха и Суперкупата на Европа.

Възпитаниците на Луис Енрике нямаха особени проблеми в първенството, където в крайна сметка завършиха с цели 19 точки пред големия враг Марсилия. Сякаш основният въпрос в момента е могат ли момчетата на испанеца да покажат същото постоянство и впечатляващо представяне за втора поредна година. На “Парк де Пренс” сякаш не всичко върви толкова идеално гладко в последните седмици, като те първо загубиха на финала на Световното клубно първенство от Челси, а впоследствие се появи напрежение и с Джалуиджи Донарума, когото Енрике изненадващо зачеркна след силния сезон. На мястото на италианеца пък бе привлечен Люла Шевалия, който дебютира срещу Тотнъм.

През миналата кампания Марсилия, Монако и Ница предоставиха доста интересна битка за влизане в топ 4 и местата в зона Шампионска лига, завършвайки съответно с 65, 61 и 60 точки. Интересно за отбелязване е и това, че само пет точки разделяха тимовете от втора до пета позиция. Марсилия се подсили значително с Игор Пайшао от Фейенорд и Анхел Гомес, който пристигна със свободен трансфер от Лил. Те взеха още Факундо Медина от Ланс и Тимъти Уеа, който дойде под наем от Ювентус. Монако също демонстрира амбиции и привлече значими имена като Ансу Фати от Барселона, Ерик Дайър от Байерн (Мюнхен), Пол Погба, който ще се завърне във футбола след наказанието за употреба на забранени субстанции, както и ветеранът Лукаш Храдецки.

Focus sur Le Havre 💪 pic.twitter.com/aoW47ZTKtz — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 14, 2025

Тимът на Страсбург също направи значима селекция, привличайки доста играчи в опит да вдигне нивото. Един от значимите за отбелязване моменти от това лято е също така това, че Лион успя да победи в своята битка и да запази елитния си статут. “Хлапетата” са затънали в сериозни финансови проблеми и дори бе изваден от Лига 1, но впоследствие успя при обжалването и запази мястото си. В най-високото ниво на френския футбол се завръщат и три отбора, които заслужават внимание. Това са добре познатите Лориен и Метц, но също така и ФК Париж, който за пръв път от 46 години отново е в Лига 1. Вторият тим на Париж демонстрира амбиции и ще иска да запази елитния си статут. Стартът официално ще бъде даден тази вечер от 21:45 българско време, когато Рен посреща Марсилия.