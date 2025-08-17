Съндърланд привлече играч на ПСЖ

Съндърланд привлече Норди Мукиеле от Пари Сен Жермен, съобщават от английския клуб. Договорът на 27-годишния защитник е за четири сезона. Бранителят, който спечели титлата в лига 1 през 2023 и 2024 година, ще струва 11 милиона евро на ръководството на "черните котки". В контракта са предвидени и три милиона евро бонуси при изпълнението на определени условия.

"Това е ново предизвикателство и съм щастлив да бъда тук. Видях атмосферата на стадиона и много ми хареса. Феновете са наистина важни за футбола. Дойдох тук да ги зарадвам. Тук има наистина добри футболисти. Можем да постигнем добри неща заедно - играчите, феновете и целият град. Имаме нужда от всичко това през сезона", заяви Мукиеле, който игра като преотстъпен в Байер Леверкузен през последната кампания.

Бранителят има един изигран мач за френския национален отбор през 2021 година. В кариерата си до момента Норди Мукиеле носи екипа и на Монпелие и РБ Лайпциг.

Welcome to Sunderland AFC, Nordi Mukiele! 😍



The defender moves to Wearside from Paris Saint-Germain for an undisclosed fee and signs a four-year contract.



✍️ @livescore — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) August 17, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages