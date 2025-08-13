Популярни
  Милан запълни още една от овакантените позиции в своя състав

Милан запълни още една от овакантените позиции в своя състав

  13 авг 2025 | 13:30
Милан запълни още една от овакантените позиции в своя състав

От Милан са постигнали споразумение с Йънг Бойс относно привличането на десния бек Закари Атекаме, съобщават Фабрицио Романо и Матео Морето. Сделката между двата клуба възлиза на 10 млн. евро, като швейцарците ще получат и 10% от парите при следващата продажба на 20-годишния играч.

През следващите часове Атекаме ще пристигне в Милано за своите медицински прегледи, след което ще подпише своя договор за общо пет сезона. По този начин “росонерите” ще си гарантират нужното подсилване на позицията десен бек, след като през тази година се разделиха с Давиде Калабрия, Емерсон Роял и Алесандро Флоренци. Това означава, че в клуба вече могат да насочат всички свои усилия върху привличането на нападателя на Манчестър Юнайтед Расмус Хойлунд.

За едва един сезон с екипа на Йънг Бойс Атекаме, който е младежки национал на Швейцария, записа 47 срещи с 1 гол и 3 асистенции.

Снимки: Imago

