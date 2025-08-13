Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Милан обяви новото си попълнение в центъра на защитата

Милан обяви новото си попълнение в центъра на защитата

  • 13 авг 2025 | 19:05
  • 1462
  • 0
Милан обяви новото си попълнение в центъра на защитата

От Милан официално обявиха своето шесто ново попълнение през това лято, а именно централният защитник Кони Де Винтер, който пристига с трансфер от Дженоа на обща стойност от около 23 млн. евро.

Договорът на белгийския национал е за пет години при заплата от около 2 млн. евро на сезон. В новия си тим Де Винтер ще носи фланелката с номер 5, като се явява директен заместник на продадения в Нюкасъл Малик Тиау. За 23-годишния играч това ще бъде четвърти клуб в Италия. Той премина през академията на Ювентус, за чийто първи състав записа само два мача, след което беше преотстъпен на Емполи, а после и на Дженоа, където го купиха за постоянно срещу 11 млн. евро. За два сезона при “грифоните” бранителят изигра 57 двубоя с 3 гола и 1 асистенция.

