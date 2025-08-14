Яшари: Винаги съм искал да премина само в Милан

Новото попълнение на Милан Ардон Яшари днес беше представен пред италианските медии като футболист на клуба. На специалната си пресконференция халфът говори за огромното си желание да бъде осъществен неговият трансфер, както и за отличните си първи впечатления от атмосферата при “росонерите”.

“Чувствата ми за този клуб са невероятни. Това е сбъдната мечта не само за мен, но и за семейството ми. Тук съм отскоро, но получих страхотно посрещане от всички. Установявам се добре и е чест да бъда тук. Всеки знае, че преговорите бяха дълги, но още от първите контакти с Милан беше ясно, че исках да дойда тук. Знаех, че нямаше да е лесно, защото бях важен за Брюж, който нямаше да ме пусне току-така. Затова беше нужно търпение. Игли Таре постоянно ми повтаряше, че щял да направи всичко възможно да ме доведе тук. Въпреки че други клубове напираха, аз исках само Милан. Сега всички сме щастливи. Тук съм от седмица, но мога да кажа само положителни неща за Масимилиано Алегри и неговия щаб. Веднага разбрах, че е треньор, на когото му е грижа за неговия тим. Има страхотна хармония в съблекалнята, като всички излизаме за победа.

🎙 Ardon Jashari on...



💭 Dreams

🤝 Settling in

🔙 Idols as a kid#WelcomeJashari pic.twitter.com/2YU6uLEVBz — AC Milan (@acmilan) August 14, 2025

Единственото общо, което имам с Шарле Де Кетеларе, е, че идваме от един и същи клуб. Ние обаче сме различни играчи. Чувствам малко напрежение, но всеки, който носи тази фланелка, знае какво е то, така че е нормално. Ще се трудя усърдно, за да направя феновете горди и да се отплатя за доверието на клуба. Ще работя усърдно, за да стана топ играч. Моят любим футболист от Милан е Андреа Пирло. Историята ми е подобна на неговата. Той е започнал като “десетка” също като мен. И аз стартирах като атакуващ халф, а сега играя по-назад. Той беше огромно вдъхновение за мен. Разбира се, ние сме различни футболисти, като аз имам свой собствен стил. Когато бях малък, дойдох да гледам Милан - Барселона. Винаги съм си мечтаел да бъда футболист и израснах с тези два отбора. Трудно ми е да намеря правилните думи, за да изразя какво е чувството да бъда тук.

🗣️ Jashari speaks at unveiling press conference



➤ De Ketelaere comparisons

➤ Efforts of the management

➤ Dreams and aims

➤ No to Inter, only #ACMilanhttps://t.co/AM0pOmTgcQ #SempreMilan — SempreMilan (@SempreMilanCom) August 14, 2025

Интер? Винаги съм искал да премина само в Милан. Щом разбрах за неговия интерес, нямах никакви съмнения. Дори и да е имало интерес от други италиански отбори, аз исках само Милан. Знам колко е важно дербито за феновете, като ще дадем всичко от себе си да победим Интер. Това, което ме удиви, беше хармонията между отбора и треньорите. Първия път, в който видях Лука Модрич до мен, беше невероятно. Той прави малки действия, които те улесняват на терена. Този клуб е имал фантастични играчи и съм горд да нося една и съща фланелка с тях. Модрич има голям опит, който може доста да ми помага всеки ден. Ще се опитам да се забавлявам и да се наслаждавам да играем заедно, докато същевременно израствам покрай него”, заяви Яшари пред медиите.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages