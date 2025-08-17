Български талант попадна в състава на Милан за първия мач от сезона

Българският талант Валери Владимиров е бил включен в състава на Милан за днешното домакинство срещу Бари за Купата на Италия, което е първият мач на „росонерите“ за новия сезон, съобщава „Гадзета дело спорт“.

17-годишният централен защитник пристигна в Милан през миналото лято с трансфер от родния му клуб Ботев (Пловдив). През миналия сезон Владимиров се състезава основно за състава на миланския гранд до 17 години, като записа няколко мача и за по-горните възрастови категории. Юношеският ни национал взе участие в общо 30 двубоя, в които се отчете с 1 гол и 2 асистенции.

📰 @Gazzetta_it: Torriani injured his finger in training, Milan Primavera goalkeeper Matteo Pittarella will replace him and central defender Valeri Vladimirov (2008) will also be called up! pic.twitter.com/TrO2J7ej7W — Milan Posts (@MilanPosts) August 17, 2025

Включването на родния бранител в групата за двубоя тази вечер е изненадващо, тъй като през това лято той не беше част от предсезонната подготовка на първия състав. Най-вероятно присъствието му се дължи на това, че наставникът Масимилиано Алегри ще заложи на схема с трима централни защитници, при положение че в момента разполага само с четирима играчи на тази позиция.