Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Български талант попадна в състава на Милан за първия мач от сезона

Български талант попадна в състава на Милан за първия мач от сезона

  • 17 авг 2025 | 17:00
  • 12401
  • 20
Български талант попадна в състава на Милан за първия мач от сезона

Българският талант Валери Владимиров е бил включен в състава на Милан за днешното домакинство срещу Бари за Купата на Италия, което е първият мач на „росонерите“ за новия сезон, съобщава „Гадзета дело спорт“.

17-годишният централен защитник пристигна в Милан през миналото лято с трансфер от родния му клуб Ботев (Пловдив). През миналия сезон Владимиров се състезава основно за състава на миланския гранд до 17 години, като записа няколко мача и за по-горните възрастови категории. Юношеският ни национал взе участие в общо 30 двубоя, в които се отчете с 1 гол и 2 асистенции.

Включването на родния бранител в групата за двубоя тази вечер е изненадващо, тъй като през това лято той не беше част от предсезонната подготовка на първия състав. Най-вероятно присъствието му се дължи на това, че наставникът Масимилиано Алегри ще заложи на схема с трима централни защитници, при положение че в момента разполага само с четирима играчи на тази позиция.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Бивш играч на Ботев (Пд) със силен мач и нелепа дузпа срещу Бенфика

Бивш играч на Ботев (Пд) със силен мач и нелепа дузпа срещу Бенфика

  • 17 авг 2025 | 14:10
  • 4845
  • 0
Колев блесна с асистенция в куриозен мач с три червени картона

Колев блесна с асистенция в куриозен мач с три червени картона

  • 17 авг 2025 | 01:54
  • 2403
  • 0
Българин носи първа победа за Александров в Словения

Българин носи първа победа за Александров в Словения

  • 17 авг 2025 | 00:11
  • 1371
  • 0
Абърдийн и Димитър Митов нямаха проблеми срещу Мортън за Купата на Лигата

Абърдийн и Димитър Митов нямаха проблеми срещу Мортън за Купата на Лигата

  • 16 авг 2025 | 19:29
  • 2013
  • 0
Евдокия Попадинова подписа с турски гранд

Евдокия Попадинова подписа с турски гранд

  • 16 авг 2025 | 17:18
  • 3910
  • 16
Георги Миланов получи червен картон, но Динамо (Б) се добра до точка

Георги Миланов получи червен картон, но Динамо (Б) се добра до точка

  • 16 авг 2025 | 00:39
  • 5855
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ман Юнайтед 0:0 Арсенал

Ман Юнайтед 0:0 Арсенал

  • 17 авг 2025 | 18:29
  • 2449
  • 10
11-те на Лудогорец и Локомотив (София)

11-те на Лудогорец и Локомотив (София)

  • 17 авг 2025 | 17:53
  • 3184
  • 4
ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

  • 17 авг 2025 | 10:30
  • 58779
  • 37
България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

  • 17 авг 2025 | 14:01
  • 23210
  • 19
Левски амбициран за 5 от 5 след поредния силен мач в Европа, но среща костелив орех

Левски амбициран за 5 от 5 след поредния силен мач в Европа, но среща костелив орех

  • 17 авг 2025 | 09:12
  • 20706
  • 92