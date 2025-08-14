Още един нов футболист премина медицинските си прегледи в Милан

Десният бек на Йънг Бойс Закари Атекаме днес премина своите медицински прегледи преди трансфера си в Милан, съобщават италианските медии.

Милан запълни още една от овакантените позиции в своя състав

Така младежкият национал на Швейцария ще подпише договор за общо пет години, с което ще се превърне в седмото ново попълнение на “росонерите” през това лято. Вече се знае и какъв номер си е избрал в тима, а именно 24. 20-годишният играч пристига в Милан със сделка на стойност 10 млн. евро, като досегашният му клуб ще получи и 10% от парите при следваща негова продажба.

👉 #Milan, il terzino svizzero #Athekame è arrivato alla clinica "La Madonnina" per sostenere le visite mediche pic.twitter.com/R0wPTl6B2k — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) August 14, 2025

За малко повече от година в Йънг Бойс Атекаме записа 47 двубоя с 1 гол и 3 асистенции.

Снимки: Imago