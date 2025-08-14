Още един нов футболист премина медицинските си прегледи в Милан

Десният бек на Йънг Бойс Закари Атекаме днес премина своите медицински прегледи преди трансфера си в Милан, съобщават италианските медии.
Милан запълни още една от овакантените позиции в своя състав
Така младежкият национал на Швейцария ще подпише договор за общо пет години, с което ще се превърне в седмото ново попълнение на “росонерите” през това лято. Вече се знае и какъв номер си е избрал в тима, а именно 24. 20-годишният играч пристига в Милан със сделка на стойност 10 млн. евро, като досегашният му клуб ще получи и 10% от парите при следваща негова продажба.
За малко повече от година в Йънг Бойс Атекаме записа 47 двубоя с 1 гол и 3 асистенции.
Снимки: Imago