Милан представи поредното ново попълнение

  • 15 авг 2025 | 18:05
Италианският гранд Милан подписа днес договор със Закари Атекаме, добавяйки още един швейцарец към състава в опитите да изгради отбор, който да се върне в Шампионската лига.

Седемкратните европейски шампиони обявиха днес, че са подписали с 20-годишния Атекаме договор за пет сезона. А трансферната сума, която ще прибере Йънг Бойс (Берн) за десния защитник, е около 10 милиона евро по непотвърдена информация от медиите.

Атекаме е второто швейцарско ново попълнение на "росонерите" след плеймекъра Ардон Яшари за 36 милиона евро. Яшари е продукт на отбора на Люцерн, но пристигна в Милан от белгийския ФК Брюж.

Милан завърши на 8-о място през миналата година в Серия А и пропусна възможността да се класира за какъвто и да е европейски клубен турнир. Атекаме пък игра във всичките осем мача на Йънг Бойс в Шампионската лига миналата година, но не успя да помогне кой знае колко, тъй като те паднаха във всичките срещи.

Милан пък завърши 13-tи в единната група на турнира и беше отстранен от Фейенорд (Ротердам).

Иначе новото попълнение на Милан е освободен като юноша от Сервет (Женева) и до преди 15 месеца играеше във втора швейцарска дивизия за тима на Ксамакс (Нюшател).

