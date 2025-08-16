Алекс Маркес може да получи заводско Дукати догодина

Алекс Маркес може да получи актуален заводски мотор на Дукати през 2026 година, това призна спортният директор на италианската марка Мауро Грасили.

В момента по-малкият от братята Маркес кара за сателитния тим на Грезини Дукати, където разполага с едногодишен мотоциклет. Неговото силно представяне от началото на сезона обаче дава повод на Дукати да мисли за възможността испанецът да получи актуален мотор догодина.

Сега с такива машини разполагат заводските пилоти Марк Маркес и Франческо Баная, както и пилотът на VR46 Фабио Ди Джанантонио. Неговият съотборник Франко Морбидели и дуото на Грезини – Алекс Маркес и Фермин Алдегер пък разчитат на миналогодишния модел, за който подобренията са доста по-малко на брой.

„Все още работим по въпроса, все още не знаем колко официални мотора ще имаме догодина. Но работи по въпроса и може би в рамките на следващия месец, на следващите седмици, ще вземем решение и ще можем да обявим колко официални мотора ще има догодина. В Грезини вършат страхотна работа, Грезини и Алекс, както и Фермин се справят много добре. Но за моторите е различна история“, обясни Грасили.



„Има много неща, които трябва да разберем и да анализираме. Не говорим само за двигателите или икономическата страна, а за всичко. Мислим по въпроса“, добави италианецът.

Преди началото на уикенда за Гран При на Австрия ръководителят на екипа на VR46 Алесио „Учио“ Салучи разкри, че неговият тим е имал предложение да има два заводски мотора догодина. Това предложение обаче е била отказано и през сезон 2026 отборът на Валентино Роси отново ще има един актуален и един едногодишен мотор.

„Говорихме с Луиджи (Дал'Иня) и Мауро. Те ни бяха предложили да имаме два официални мотора догодина. Ние обмислихме и преценихме, че ще е по-добре да продължим както сега – с един заводски мотор и един едногодишен“, каза Салучи.

