Защо Валентино Роси носи различна екипировка от тази на собствения си отбор

Легендата на MotoGP Валентино Роси не присъства на много състезателни уикенд в кралския клас, въпреки че има свой собствен тим. Когато го прави обаче Доктора носи екипировка на отбора си, но с една съществена разлика.

Обичайно по екипировката на всичко членове на отборите в MotoGP са изписани всички спонсори и партньори на съответния тим. В случая на VR46 това включва и името на Дукати, тъй като отборът на Роси използва машините на италианския производител.

Логото на Дукати обаче липсва от тениските, които самият Роси облича, а причината за това е повече от ясна. И до ден днешен Доктора си остава официален посланик на Ямаха, което е и причината по неговата екипировка никъде да не пише Дукати.

Италианецът постигна по-голямата част от своите успехи в MotoGP именно с производителя то Ивата. С него той спечели 56 от своите 89 победи в кралския клас и завоюва четири от седемте си титли с цветовете на Ямаха.

Снимки: Gettyimages