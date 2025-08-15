Популярни
Двете неща, които Алекс Маркес трябва да подобри до края на сезона в MotoGP

  • 15 авг 2025 | 11:52
  • 231
  • 0

Алекс Маркес посочи кои са двете неща, които той ще трябва да подобри до края на сезона в MotoGP.

От началото на кампанията пилотът на Грезини Дукати е най-сериозният съперник на Марк Маркес в спора за титлата. Три поредни слаби уикенда от страна на по-малкия от братята Маркес обаче го отдалечиха на цели 120 точки от първото място, което вече изглежда практически непостижимо за него.

Най-слабият от тези три уикенда дойде в Чехия непосредствено преди лятната пауза. На „Бърно“ Алекс Маркес не взе нито една точка и дори си заслужи наказание от минаване през дългата обиколка, което той ще трябва да изтърпи в Австрия тази неделя.

Алекс Маркес с наказание за следващото си състезание
Алекс Маркес с наказание за следващото си състезание

„След слаб уикенд предстои или нов уикенда, или почивка – за късмет аз имах лятната пауза. Казах си, че ще имам време да се отпусна и да анализирам нещата. Не мислих много за първата част от сезона, мислих малко повече за предстоящата втора част и какво трябва да подобрим в нея.

„Важно е да се върнем в добро настроение и да имам добро усещане върху мотора, повече, отколкото добрите резултати. Това ще бъде важно за нас в началото на втората част от сезона, която започва с двете поредни състезания в Австрия и Унгария.

„Марк и Пеко (Баная) са по-добри от мен в зоните на спиране и влизане в завоите. В тази част аз обикновено имам най-много трудности, тази година по-малко, но все пак съм с една стъпка назад.

„Другото, което трябва да оправя е, да се контролирам малко повече в моментите, в които изоставам, както се случи в Бърно. Трябва да изпреварвам по-добре и да не допускам грешки. Това са двете основни неща, които трябва да подобря, но трябва да се оглеждам и за други“, каза Маркес, който коментира и предстоящият уикенда на „Ред Бул Ринг“.

„Това не е любимата ми конфигурация. Това е едно от любимите ми места от гледна точка локацията на пистата, но самата тя не ми харесва. Тук има много тежки спирания, в които аз изоставам, но пък през 2023 бях доста бърз тук. Така че ще се опитам да бъде в челото, да имам постоянен уикенд и да се подготвя добре за дългата обиколка в неделя. От тази гледна точка ще се опитам да направя солиден уикенд“, обясни по-малкият от братята Маркес.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
Снимки: Gettyimages

