Рибакина изнесе открит урок на Сабаленка

Арина Сабаленка отпадна на четвъртфиналите на турнира на твърди кортове в Синсинати с награден фонд 5,15 милиона долара. Лидерката в световната ранглиста и трикратна шампионка от “Големия шлем” загуби с 1:6, 4:6 от Елена Рибакина.

Представителката на Казахстан пропусна да спечели само един гейм в първия сет, превъзхождайки изцяло Сабаленка.

That was a Rybakina MASTERCLASS 🤩



Elena Rybakina knocks out defending champion Sabalenka 6-1, 6-4.#CincyTennis pic.twitter.com/J03v3ncKUR — wta (@WTA) August 15, 2025

Беларускинята допусна пробив за 1:2 във втората част, след което не успя да се върне в двубоя и отстъпи след час и 15 минути.

На полуфиналите Рибакина ще играе срещу Ига Швьонтек, която по-рано днес победи с 6:3, 6:4 Анна Калинская.

Следвай ни:

Снимки: Imago