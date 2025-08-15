Популярни
  • 15 авг 2025 | 23:02
  • 101
  • 0
Рибакина изнесе открит урок на Сабаленка

Арина Сабаленка отпадна на четвъртфиналите на турнира на твърди кортове в Синсинати с награден фонд 5,15 милиона долара. Лидерката в световната ранглиста и трикратна шампионка от “Големия шлем” загуби с 1:6, 4:6 от Елена Рибакина.

Представителката на Казахстан пропусна да спечели само един гейм в първия сет, превъзхождайки изцяло Сабаленка.

Беларускинята допусна пробив за 1:2 във втората част, след което не успя да се върне в двубоя и отстъпи след час и 15 минути.

На полуфиналите Рибакина ще играе срещу Ига Швьонтек, която по-рано днес победи с 6:3, 6:4 Анна Калинская.

Снимки: Imago

