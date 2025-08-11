Джесика Пегула и Барбора Крейчикова се класираха за 3-тия кръг на турнира в Синсинати

Американката Джесика Пегула се класира без никакви проблеми за третия кръг на турнира по тенис на твърда настилка в Синсинати от сериите УТА 1000.

Четвъртата в световната ранглиста надделя с 6:4, 6:3 над австралийката Кимбърли Бирел в мач от втория кръг, като така записа първи успех над бившата си партньорка в турнирите по двойки.

В следващия кръг Пегула ще играе с полякинята Магда Линете, която достигна до тази фаза също след двусетов успех над словачката Ребека Шрамкова.

Напред в Синсинати продължава и носителката на две титли от турнирите от Големия шлем Барбора Крейчикова. Чехкинята надигра с 2:6, 6:4, 6:3 украинката Елина Свитолона в може би най-очаквания мач за деня в женския турнир.

Срещата продължи над два часа, а Крейчикова надделя, въпреки че допусна цели 12 двойни грешки. Преломният момент за нея се оказа началото на третия сет, в който успя да спечели четири поредни гейма и да поведе с 4:1. Свитолина направи опит за обрат в края, но украинката нямаше възможност да го завърши.

В следващия кръг Крейчикова ще срещне Ива Йович от САЩ, която изненадващо победи номер 20 в схемата Линда Носкова (Чехия) с 6:3, 6:0.

Друга чехкиня - Каролина Мухова, успя да се поздрави с победа. Финалистката от "Ролан Гарос" преди две години елиминира французойката Каролин Гарсия след 7:6(3), 7:6(0) за 2 часа и 9 минути игра.

Междувременно стана ясно, че полякинята Ига Швьонтек е първата участничка в четвъртия кръг на турнира. Шампионката от "Уимбълдън" няма да играе в третия кръг, тъй като нейната съперничка Марта Костюк от Украйна се отказа поради травма в китката.

