Коко Гоф и Джазмин Паолини продължават в следващия кръг в Синсинати

  • 13 авг 2025 | 10:06
Поставената под №2 в схемата Коко Гоф (САЩ) се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Синсинати (САЩ) от сериите УТА 1000 с награден фонд 5 152 599 долара.

Американката спечели без игра след отказ на съперничката й Даяна Ястремска (Украйна) поради заболяване.

Ястремска отстрани първата ракета на България Виктория Томова във втория кръг на турнира.

Украинка спря похода на Виктория Томова в Синсинати
Следващата съперничка на Коко Гоф ще бъде Лучич Бронзети (Италия), която елиминира номер 23 Елена Остапенко (Латвия) с 1:6, 6:3, 6:4.

Седмата поставена Джазмин Паолини (Италия) също продължава напред след успех над Ашлин Крюгер (САЩ) със 7:6(2), 6:1. За място на четвъртиналите италианката ще играе срещу Барбора Крейчикова (Чехия), която се справи с Ива Йович (САЩ) с 6:4, 3:6, 6:2.

Победи постигнаха още Ела Зайдел (Германия) над МакКартни Кеслър (САЩ) с 6:4, 2:6, 7:6(6) и Варвара Грачьова (Русия) над номер 11 Каролина Мухова (Чехия) с 6:2, 6:4.

Двубоят на №4 в схемата Джесика Пегула (САЩ) срещу Магда Линете (Полша) беше прекратен след края на втория сет при 1:1 заради дъжд и заплаха от мълнии.

Снимки: Gettyimages

