Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Сабаленка продължава защитата на титлата си в Синсинати

Сабаленка продължава защитата на титлата си в Синсинати

  • 14 авг 2025 | 09:05
  • 308
  • 0
Сабаленка продължава защитата на титлата си в Синсинати

Лидерката в световната ранглиста Арина Сабаленка (Беларус) продължава защитата на титлата си на турнира по тенис на твърди кортове в Синсинати (САЩ) от сериите WTA 1000 с награден фонд 5 152 599 долара. Сабаленка победи испанката Джесика Бусас Манейро с 6:1, 7:5 и достигна до четвъртфиналите.

След вълнуващата битка в третия кръг с Ема Ръдукану, настоящата шампионка имаше по-лесен мач срещу Манейро, като спечели 50-а си победа за сезона за 80 минути.

"Водих с един пробив, направих няколко грешки и тя ме проби. Радвам се, че спечелих в два сета. Не исках да остана три часа на корта", коментира беларускинята.

Сабаленка ще се изправи срещу шампионката от "Уимбълдън" за 2022 година Елена Рибакина в оспорван сблъсък за място на полуфиналите. Деветата поставена казахстанка преодоля сет пасив, за да победи победителката от Откритото първенство на Австралия и шеста в схемата Мадисън Кийс (САЩ) с 6:7(3), 6:4, 6:2.

Шесткратната шампионка от Големия шлем Ига Швьонтек също се класира за четвъртфиналите, след като надделя с 6:4, 6:4 над Сорана Кърстя (Румъния).

Следващата съперничка на полякинята ще бъде Анна Калинская, която в изцяло руски сблъсък победи сънародничката си Екатерина Александрова с 3:6, 7:6(5), 6:1.

Още една рускиня продължава напред. Вероника Кудерметова си осигури двубой с Магда Линете (Полша) в четвъртия кръг, след като елиминира трудно 16-а поставена Клара Таусон (Дания) с 3:6, 7:6(4), 6:4.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Алкарас с експресна победа над италианец

Алкарас с експресна победа над италианец

  • 14 авг 2025 | 05:29
  • 1126
  • 0
Дъждът не спря Синер по пътя към 1/4-финалите в Синсинати

Дъждът не спря Синер по пътя към 1/4-финалите в Синсинати

  • 14 авг 2025 | 05:03
  • 1024
  • 0
Антони Генов загуби на двойки на "Чалънджър" в Гърция

Антони Генов загуби на двойки на "Чалънджър" в Гърция

  • 13 авг 2025 | 22:55
  • 725
  • 0
Зверев ще играе втори мач за деня

Зверев ще играе втори мач за деня

  • 13 авг 2025 | 21:18
  • 1005
  • 0
Лидия Енчева се класира за втория кръг на сингъл на турнир в Румъния

Лидия Енчева се класира за втория кръг на сингъл на турнир в Румъния

  • 13 авг 2025 | 20:47
  • 1391
  • 4
Винъс Уилямс получи "уайлд кард" за US Open

Винъс Уилямс получи "уайлд кард" за US Open

  • 13 авг 2025 | 20:25
  • 1062
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

  • 14 авг 2025 | 06:45
  • 9103
  • 74
Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

  • 14 авг 2025 | 07:15
  • 5769
  • 6
Левски на Източния фронт

Левски на Източния фронт

  • 14 авг 2025 | 08:06
  • 4896
  • 2
ПСЖ е на върха в Европа след чутовен обрат в края и драма с дузпи!

ПСЖ е на върха в Европа след чутовен обрат в края и драма с дузпи!

  • 14 авг 2025 | 00:09
  • 59435
  • 95
Напрегнати битки в Лига Европа

Напрегнати битки в Лига Европа

  • 14 авг 2025 | 07:42
  • 3988
  • 0
Предстои луда вечер в Лигата на конференциите

Предстои луда вечер в Лигата на конференциите

  • 14 авг 2025 | 07:58
  • 1948
  • 0