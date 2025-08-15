Популярни
  Швьонтек не даде сет на Калинская

Швьонтек не даде сет на Калинская

  • 15 авг 2025 | 21:00
Швьонтек не даде сет на Калинская

Ига Швьонтек победи с 6:3, 6:4 Анна Калинская и се класира за полуфиналите на турнира на твърда настилка от категория WТА 1000 в Синсинати (САЩ) с награден фонд от 5,15 милиона долара.

Полякинята направи пробив за 3:1 в първия сет и след това безпроблемно поведе в двубоя. Втората част премина при разменено превъзходство, като руската тенисистка оказа значително по-сериозна съпротива срещу фаворитката. Калинская, заемаща 34-то място в световната ранлгиста, игра се добра до 3:3, независимо че загуби подаването си, а след това спаси четири мачбола при собствен начален удар.

Ига Швьонтек, която достигна до първия си полуфинал в турнир WТА 1000 през последните 15 месеца, приключи двубоя след час и 31 минути на корта. Полската тенисистка ще се класира за Финалния турнир на женската тенис асоциация в края на сезона, ако достигне до двубоя за титлата в Синсинати.

"Не беше никак лесно, но играх моята игра. Щастлива съм от солидното ми представяне, когато напрежението беше сериозно", заяви шесткратната шампионка от турнирите от “Големия шлем”, която заема трето място в световната ранглиста.

На полуфиналите Ига Швьонтек ще се изправи срещу лидерката в класацията на WТА Арина Сабаленка или Елена Рибакина (Казахстан).

Снимки: Gettyimages

