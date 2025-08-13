Популярни
  Швьонтек продължава уверено в Синсинати

Бившата номер 1 в света Ига Швьонтек от Полша стана първият четвъртфиналист на турнира в Синсинати WТА 1000 на твърди кортове с награден фонд 5,15 милиона долара, след като надигра румънката Сорана Кърстя с 6:4, 6:3 за малко повече от час и половина на корта.

Швьонтек направи пробив още в първия гейм, след това го затвърди за 2:0 и поддържаше тази разлика до края на първата част, спечелена с 6:4.

Вторият сет започна с пробив на Кърстя, но следващите четири гейма бяха за полякинята, която направи пълен обрат, а след това румънката отново взе подаването на Швьонтек, но бе изостанала с 2:4. Фаворитката направи още един пробив за крайното 6:3.

Ига Швьонтек направи разликата при точките си на втори сервис, както и при ретурите. В следващата фаза тя чака победителката от двубоя между рускините Екатерина Александрова и Анна Калинская.

Американката Джесика Пегула, която бе финалистка на турнира миналата година, когато загуби от Арина Сабаленка, беше елиминирана в третия кръг от полякинята Магда Линете след 6:7 (5), 6:3, 3:6. Техният мач бе прекъснат във вторник вечерта заради дъжд и бе подновен днес, като трябваше да се изиграе третият сет. Линете се показа като по-устойчивата състезателка и успя да спаси три точки за пробив, като в същото време взе подаването на американката за 5:3, а след това завърши мача на свой сервис и възползвайки се още от първия си мачбол.

Снимки: Imago

