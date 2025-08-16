Нико Петров анализира успеха на Левски над Сабах с препратки към стила на ПСЖ

Бившият футболист и анализатор Нико Петров коментира в студиото на Sportal.bg победата на Левски с 2:0 над азербайджанския Сабах в реванша от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. В първата среща „сините“ се наложиха с 1:0 след гол на Борислав Рупанов, а в Баку точни бяха Радослав Кирилов и Мaзир Сула.

Петров акцентира върху начина, по който Левски се защитава при Хулио Веласкес, ролята на вратаря Светослав Вуцов и подхода в атаката, който според него наподобява стила на ПСЖ при Луис Енрике.

„На дълго и нашироко се говори какъв треньор е Веласкес. Аз също съм си казвал мнението. В днешния епизод ще засегнем това, че той е много добър анализатор. Това можем да го потвърдим с пълна сила. Направихме анализ как противодейства срещу Брага, сега отново срещу Сабах се получи нещо подобно. Общо взето играта на Сабах и Брага, макар и с различно качество, наподобява един и същи стил – с трима разиграващи отзад и намиране на двама души в полупространствата,“ започна Нико Петров.

Той обърна внимание на стриктната организация в отбрана:

„Веласкес държеше централните защитници в линията на защитата и не им позволяваше да я напускат, за да не оголят пространствата зад гърба си. Двамата най-опасни играчи на Сабах – Микелс и Джеси – се пазеха от Търдин и Майкон. Обикновено сме свикнали полузащитник като Търдин да пази полузащитник на Сабах. Опорните полузащитници на Сабах обаче бяха пазени от Еверон Бала и Асен Митков.“

Петров подчерта и приноса на вратаря Вуцов:

„Виждаме един ясен пример как Веласкес иска да наподобява ПСЖ на Луис Енрике. Вуцов се справя много добре с играта с крака и то най-вече защото има интелекта да разпознае ситуацията. В момента, в който езикът на тялото на Джеси покаже, че ще отиде да покрие Макун, а на тъчлинията имаме Ради Кирилов, който държи техния халфбек да не може да излезе на Майкон, Вуцов играе копната топка на Майкон, като винаги го намираше сам. Освен добрата игра с крака, Вуцов имаше и интелекта да разпознава ситуациите. Това бе ключово, за да се запази инициативата и да не се дава на Сабах.“

В атакуващ план Левски също следвал детайлно изготвен план:

„Веласкес матира Сабах по начина, по който Сабах искаше да стига до голови положения. В световния футбол много често вече се играе по този начин. Спомняме си колко е добър диагоналният пас на Макун с левия крак. Имаме човек стъпил на тъчлинията – Алдаир, и човек в полупространството, в случая Охене. Целта е да извлечеш бека на тъчлинията. В момента, в който Алдаир получи топката, стартира Охене. Така централният защитник, тръгвайки към Охене, оставя Сула сам. Ако пък далечният централен защитник отиде към Сула, остава непокрит Рилдо. Голът е копие на втория на ПСЖ срещу Тотнъм.“

В плейофите за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите Левски ще се изправи срещу нидерландския АЗ Алкмаар. Първият мач е на стадион „Васил Левски“, а седмица по-късно е реваншът в Нидерландия.

