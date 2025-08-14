Популярни
Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

  • 14 авг 2025 | 21:14
Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров бе много доволен от отстраняването на Сабах. Босът на "сините" смята, че отборът върви по правилен път и сподели, че мачът с АЗ Алкмаар от плейофите на Лигата на конференциите ще се играе на националния стадион "Васил Левски"

"Перфектно изигран мач. Благодаря на феновете, които дойдоха да ни подкрепят, а също и на тези, които бяха на Герена. Надявам се да продължим да ги радваме. Следващият съперник не е лесен, но ще се опитаме да го отстраним. Мисля, че това е десетият мач, който изиграхме до момента за месец. Ще преценим дали да отложим някой мач, но този с Ботев (Враца) няма да е. Футболистите доставят радост, феновете жадуват за тези мачове и се надявам да продължаваме да ги радваме".

Целта ни е да надграждаме и вървим по този път, знаете, че не ни е лесно, особено финансово. Когато имаме по-голяма възможност, ще надградим сериозно. Сега ще използваме правилно приходите и се надяваме да се радваме за нашите фенове. Мачът с АЗ Алкмаар ще се играе на националния стадион", каза Боримиров.

