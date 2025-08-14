Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров бе много доволен от отстраняването на Сабах. Босът на "сините" смята, че отборът върви по правилен път и сподели, че мачът с АЗ Алкмаар от плейофите на Лигата на конференциите ще се играе на националния стадион "Васил Левски"
Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар
"Перфектно изигран мач. Благодаря на феновете, които дойдоха да ни подкрепят, а също и на тези, които бяха на Герена. Надявам се да продължим да ги радваме. Следващият съперник не е лесен, но ще се опитаме да го отстраним. Мисля, че това е десетият мач, който изиграхме до момента за месец. Ще преценим дали да отложим някой мач, но този с Ботев (Враца) няма да е. Футболистите доставят радост, феновете жадуват за тези мачове и се надявам да продължаваме да ги радваме".
Целта ни е да надграждаме и вървим по този път, знаете, че не ни е лесно, особено финансово. Когато имаме по-голяма възможност, ще надградим сериозно. Сега ще използваме правилно приходите и се надяваме да се радваме за нашите фенове. Мачът с АЗ Алкмаар ще се играе на националния стадион", каза Боримиров.