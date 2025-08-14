Очаквано: АЗ Алкмаар е следващият съперник на Левски

Популярни
  14 авг 2025
Отборът на АЗ Алкмаар изпълни всички очаквания и отстрани Вадуц от Лигата на конференциите след нова победа. На реванша в Лихтенщайн нидерландците спечелиха с минималното 1:0 и след 3:0 в първия мач се класираха за плейофите с общ резултат 4:0. Така момчетата на Мартен Мартенс ще срещнат българския Левски в спор за място в основната схема на третия по сила турнир, организиран от УЕФА. Плейофните срещи предстоят на 21-ви и 28-и август.

Гостите от Алкмаар до голяма степен се лишиха от нова убедителна победа, тъй като още в 7-ата минута останаха с човек по-малко заради двата жълти картона на Ро-Зангело Даал. Играчите от Лихтенщайн опитаха да се възползват от численото си предимство и отправиха почти 20 удара във времето до последния съдийски сигнал, но силите не им стигнаха дори за почетен гол. Вместо това те инкасираха още едно попадение във вратата си. То падна в 88-ата минута на срещата, когато ирландецът Трой Парът се разписа от дузпа.

Така се очертава Левски да се изправи срещу отбор с изключително корава защита. АЗ Алкмаар допусна колебания само в първия си европейски мач, когато загуби с 3:4 от финландския Илвес, но в следващите три срещи запази суха мрежа. Това означава, че нидерландците вече почти 300 игрови минути не са инкасирали попадение, а за четирите си европейски двубоя отбелязаха общо 11 гола.

Факт, който обаче не трябва да плаши 26-кратните ни шампиони, тъй като те самите от реванша с Апоел (Бер Шева) нямат инкасиран гол. Като цяло Светослав Вуцов въобще не се е пропуквал в рамките на редовното време на нито един от европейските си мачове и със сигурност ще направи всичко възможно това да не се промени.

