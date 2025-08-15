Популярни
Бърни: Ред Бул нямат План Б без Хорнър

  • 15 авг 2025 | 16:43
  • 146
  • 0

Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун използва връщането на Кристиан Хорнър в новините, за да определи основната причина Ред Бул да се раздели с британеца. Хорнър беше уволнен от постовете му във Формула 1 броени дни след Гран При на Великобритания през юли, но от вчера вече официално не е обвързан с Ред Бул.

“Това се получи като брак, който завърши с развод - коментира 94-годишният Бърни пред F1 Destinations. - След смъртта на Диди Матешиц, в Ред Бул имаше хора, чийто идеи за лидерството и развитието на тима не допаднаха на Кристиан или не го включваха.

“Кристиан свърши много добра работа, но подобно на Макс Верстапен, той така и не се сдоби със силен номер 2, който да е близо до него. Много е трудно да критикуваш някого, когато той печели победи и титли, но реално в тима нямаше план Б, ако се обърка нещо с Хорнър или Макс”.

Представянето на Ред Бул в последните години зависи изцяло от Макс Верстапен, а тимът изгони най-успешния пилот №2 на Макс - Серхио Перес, който записа много слаба втора половина на сезон 2024.

Бърни си спомни, че самият той е имал такъв проблем по времето, когато беше собственик на Брабъм във Формула 1 - Нелсон Пикет спечели с кола на тима световните титли през 1981 и 1983, но нито един от съотборниците му не успя да стигне нивото на бразилеца. А Брабъм се размина с титлата при конструкторите.

“Това е проблемът, когато шефът на тима се влюби в един от пилотите си - образно обясни Бърни. - Това може да създаде трудности. Добре е да имаш двама пилоти, които са на едно ниво, както е сега в Макларън.

“Важното е да осигуряваш еднакви коли на пилотите си - допълни Екълстоун. - Когато доведох Рикардо Патрезе в Брабъм, аз му казах, че имаме три коли - по една за всеки пилот и една резервна, той трябва да си избере с коя кола иска да се състезава. Така няма да има оплаквания по-късно.”

Снимки: Gettyimages

