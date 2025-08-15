Естебан Окон сбъдна най-щурата си детска мечта

Каква мечта, свързана с автомобилите може да има един пилот от Формула 1? Все пак, пилотите, стигнали до най-високото ниво на пистовия автомобилизъм, едва ли могат да бъдат изкушени от друг автомобил. Оказва се, че не е точно така.

Звездата на Хаас във Формула 1 Естебан Окон разкри, че мечтата му е била да си купи WRC автомобил и да ходи с него на пазар. Като малък това му се е виждало невъзможно, но сега се оказа, че е изключително интересно приключение.

Французинът кара Тойота Ярис Rally1 на Фестивала на скоростта в Гудууд и това стана с помощта на японския автомобилен гигант, който е партньор на Хаас.

“Откакто бяхме в Япония постоянно им повтарям колко много обичам колите и как винаги съм искал да тествам WRC автомобил - обясни Окон, цитиран от Motorsport.com. - И първо направихме един тест на макадам по-рано тази година в Япония с GR Ярис, като мисля, че решението за това беше на големия шеф Акио Тойода.

“Честно казано, не мога да му се отблагодаря за това. Вечерта преди това не успях да спя, за мен това беше сбъдната мечта, да карам тази кола.”

От Хаас и Тойота Газу Рейсинг запазили в тайна от Окон това, че той ще кара Rally1 кола на Гудууд и успели да изненадат пилота.

“Получих графика ни за Гудууд и видях, че там пише: “Естебан, WRC” - спомни си Окон. - Обадих се на Айо Комацу и го питах дали ще карам WRC кола. А той ми отвърна: “Не, станала е грешка”. Но след това започна да се смее. Тогава го попитах какво става. Той ви отвърна: “Не, всъщност ще се возиш като навигатор.” И пак почна да се смее. Връхлетяха ме всякакви емоции, но се оказа, че от Тойота са ми подготвили голяма изненада, искаха да карам тяхната WRC кола.

“Винаги съм искал да пробвам това. Когато бях малък си мечтаех, че един ден, като стана успешен пилот във Формула 1, да си купя WRC кола и да си я карам всеки ден. Да ходя на пазар с нея, такива неща… Знаех, че те могат да се движат по обществени пътища, но ти трябват още много неща. Тогава бях на 12 години.”

Окон допълни, че “не е останал разочарован” на Гудууд, като той кара Rally1 колата на Тойота и също така се вози при заводския пилот на тима Такамото Кацута.

“Всъщност, беше много впечатляващо - уточни французинът. - Пилотите от Формула 1 са разглезени в това отношение. Но тази кола е невероятно, изключителна от инженерна гледна точка. Напомни ми за старите DTM коли, това си е прототип, но всичко е изключително добре измислено. Ръчната спирачка е много лесна за използване, няма нужда да натискаш съединителя, воланът работи супер плавно, много лесно се работи с него, педалът на газта е с много къс ход, веднага даваш пълна газ. Беше страхотно! И най-интересното е, че след това като се качих при Така, той ми показа нещо съвсем различно, друго ниво.”

Дали може да видим Окон в ралитата в близко или по-далечно бъдеще?

“За забавление, като приключа с Формула 1, със сигурност - потвърди пилотът. - Но няма да е с Rally1 кола, по-скоро ще им звънна пак да направя тест. Ако се навият, ще им благодарен, тъй като ще имам възможност да карам на истинска отсечка.”

Снимки: Gettyimages